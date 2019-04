Dignidad y Justicia tendrá representación en la Red Europea de Expertos en temas de Terrorismo

Publicado 14/04/2019 10:37:26 CET

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Dignidad y Justicia y experto analista en terrorismo, Víctor Valentín Cotobal, formará parte de la European Expert Network on Terrorism Issues (EENeT), según ha informado la asociación en un comunicado.

Dignidad y Justicia ha destacado su compromiso con la sociedad en general y las víctimas del terrorismo en particular, para esclarecer los 379 asesinatos de ETA que están aún sin resolver y evitar la impunidad de los filoetarras para homenajear "a los asesinos que tanto daño han causa y siguen causando" al Estado de Derecho.

"No aceptaremos un final sin vencedores ni vencidos, y con este nombramiento haremos llegar a Europa todas las atrocidades de ETA y su entorno, aunque algunos no quieran que se recuerden. No olvidamos que sigue habiendo víctimas y lucharemos por sus intereses y contra todo tipo de terrorismo venga de donde venga y tenga la intensidad que tenga", ha señalado el presidente de la asociación, Daniel Portero de la Torre.