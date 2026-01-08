Los diplomáticos lamentan la "verticalidad" y la falta de una verdadera reflexión en la conferencia de embajadores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, junto a los embajadores de España en todo el mundo en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid - POOL MONCLOA/FERNANDO CALVO

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Alberto Virella, ha lamentado la "verticalidad" que impera en la Conferencia de Embajadores, donde los participantes se limitan a escuchar los mensajes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pero no se produce un verdadero intercambio ni reflexión.

"La dinámica de estas conferencias es unidireccional, desde la verticalidad", ha señalado en declaraciones a Europa Press tras la inauguración de la edición de este año por Sánchez, incidiendo en que "los embajadores deben escuchar información y orientaciones pero no estrategia", algo fundamental en "momentos de zozobra" como los actuales.

Virella echa en falta que en estas citas de alto nivel, en las que también participan otros ministros como los de Defensa, Interior o Economía y que clausura Felipe VI, tampoco hay "una metodología que potencie la reflexión, el intercambio de ópticas y poder extraer orientaciones estratégicas".

Así, según señala, los embajadores no tienen ocasión, al menos no cuando se trata del presidente del Gobierno o el ministro, de poder trasladar de primera mano las prioridades, intereses y estrategias de los países donde están destinados, brindando así "información de calidad".

Si lo que busca España es alianzas en defensa del multilateralismo y la cooperación, subraya el presidente de la ADE refiriéndose al mensaje trasladado por Sánchez a los embajadores, entonces "es fundamental que ellos identifiquen dónde están los puntos comunes o de encuentro" y que puedan trasladarlo.

De lo contrario, advierte, "lo que resulta se asemeja al ombliguismo" cuando no "algo de arrogancia" y en consecuencia, "ineficacia, pues no podemos imponer nuestros planteamientos por la fuerza, como una superpotencia, sino por el diálogo y el conocimiento de los puntos de vista ajenos".

Así las cosas, en la ADE consideran que la Conferencia de Embajadores "no es más que un ritual anual para mostrar principios y proclamas ante los medios de comunicación" a los que además "se maltrata", ya que tampoco se les permite "preguntar y dialogar para ahondar en los temas" puesto que ya no tienen la posibilidad de poder departir con los embajadores, como sí ocurría anteriormente.