La Diputación de Badajoz comunica al tribunal que el hermano de Sánchez cobró 340.572 euros en nueve años

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha comunicado que David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cobró de la institución provincial 340.572 euros entre el 10 de julio de 2017 y el 4 de mayo de 2025.

Así se desprende de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Sección de Nóminas de la diputación extremeña informa a la Audiencia Provincial de Badajoz sobre las retribuciones percibidas por Sánchez por sus servicios en la Delegación de Cultura, Deporte y Juventud durante ese periodo.

Se trata de una comunicación remitida de cara al juicio sobre la presunta adjudicación irregular de un puesto en la Diputación de Badajoz para el hermano del presidente.

Cabe recordar que el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez y contra el ex secretario general de PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo, entre otros investigados, por prevaricación administrativa y tráfico de influencias tiene previsto celebrarse del 28 de mayo al 4 de junio en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Sánchez acudió este lunes a la Sección 1 de la Audiencia Provincial de Badajoz para recibir en persona la citación del juicio. El tribunal aludió a que en una comunicación anterior, se establecía como domicilio del acusado el despacho de su abogado, por lo que le requería que aportara su propio domicilio.