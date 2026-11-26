El vicepresidente Carlos Cuerpo y el ministro Pablo Bustinduy en la Diputación Permanente del Congreso de este jueves - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Congreso, el único órgano parlamentario que permanece en pie tras la disolución de las Cortes, ya ha votado catorce decretos leyes en este periodo electoral y acabará superando la cifra de decretos aprobados por el Gobierno en todo el año 2025.

Según los datos recopilados en el sitio web del Congreso, en este año el Gobierno ha enviado al Parlamento un total de 45 decretos leyes, un tipo de norma que la legislación reserva para cuestiones de urgencia y que entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, aunque deba votarse en el Congreso en el plazo de un mes para decidir su convalidación o su derogación.

Esos 45 decretos de este año suponen la cifra más elevada desde que Pedro Sánchez accedió al Gobierno, superando incluso los 39 y 32 de los años de la pandemia del coronavirus (2020 y 2021), que obligó a tomar numerosas medidas urgentes y a ir prorrogando el estado de alarma.

Buena parte de los decretos leyes de este año se han aprobado en periodo electoral, desde que se disolvieron las Cortes el pasado 5 de octubre para convocar las elecciones generales de este domingo.

SÓLO SE HA DEROGADO UNO DE TRECE

En concreto, desde esa fecha la Diputación Permanente ya ha debatido catorce decretos leyes en tres reuniones distintas, una por semana.

De los votados hasta ahora sólo se ha derogado un decreto ley, el impulsado por Sumar que buscaba establecer alquileres indefinidos y que el propietario indemnizara al inquilino en caso de que quisiera romper el contrato de alquiler.

Y todavía falta por debatir otros cuatro decretos leyes que el Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros, que se votarán ya después de las elecciones del 29 de noviembre y que son los relativos a la prórroga de las ayudas al transporte, el límite a los créditos de consumo, la prórroga del impuesto a la banca y la ampliación de los permisos por nacimiento o fallecimiento de un familiar.

Desde la oposición y algunos socios del Gobierno han tachado de electoralista este proceder del Gobierno por utilizar la figura del decreto ley urgente y la composición de la Diputación Permanente, distinta de la del hemiciclo, para sacar adelante medidas pactadas con Sumar a principios de legislatura o decaídas por el adelanto de las elecciones generales.