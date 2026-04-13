Diputación de Sevilla abre el plazo de solicitud de subvenciones para celebrar festivales flamencos en la provincia

Una actuación dentro del festival flamenco Gazpacho de Morón, en foto de archivo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado la convocatoria de subvenciones del área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla destinada a la organización de festivales flamencos para el ejercicio 2026. Con la apertura de este plazo, las entidades locales de la provincia pueden formalizar, desde este lunes, sus solicitudes para acceder a esta línea de financiación, concebida para colaborar en el sostenimiento de esta manifestación cultural, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

La presente convocatoria cuenta con un presupuesto total de 433.600 euros, destinados a cofinanciar los proyectos presentados por los Ayuntamientos y ELA sevillanas. El objetivo administrativo es facilitar la continuidad de los festivales en el territorio, entendiendo el flamenco como un elemento propio y representativo de la identidad local de la provincia, explica la Diputación en una nota de prensa.

El procedimiento de concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva. Según recogen las bases, la baremación de los proyectos se ajustará a los siguientes criterios técnicos: antigüedad --se otorga una puntuación proporcional a la trayectoria del festival, reconociendo la consolidación del evento en el tiempo--, espacio de celebración --se valorará la singularidad del espacio propuesto, especialmente el uso de inmuebles con protección patrimonial o titularidad pública-- y sensibilización y formación --inclusión de programas para la captación de nuevos públicos y actividades pedagógicas en el ámbito escolar--.

Asimismo, se tendrá en cuenta la igualdad de género --cumplimiento de criterios de representatividad equilibrada en el elenco artístico del festival--. De este modo, la Diputación mantiene su apoyo a la promoción del flamenco con el objetivo de consolidar la actividad cultural en los municipios de la provincia. Mediante el fomento de estándares de calidad y la equidad en las programaciones, se busca dar continuidad a esta manifestación cultural como elemento de dinamización local.

REQUISITOS Y PLAZOS

En cuanto a los requisitos de la convocatoria y cuantías, las entidades interesadas podrán solicitar ayuda para un único festival por municipio, debiendo celebrarse el mismo bajo control de la entidad local durante el año 2026.

La cuantía máxima individualizada no podrá superar los 8.000 euros ni el 50% del coste total de la actividad, debiendo la entidad beneficiaria aportar el 50% restante del presupuesto.

Respecto a la gestión económica, se establece un sistema de pago fraccionado: un primer abono del 50% tras la resolución de concesión y el 50% restante una vez justificada la actividad conforme a la normativa vigente.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince días naturales y comienza este lunes. Dado que el periodo de ejecución abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, los gastos subvencionables deberán realizarse dentro de dicho año.

Finalmente, el plazo establecido para la presentación de la documentación justificativa de la subvención finalizará, con carácter general, el 31 de marzo de 2027.