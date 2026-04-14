Diputación de Sevilla recorre 14 peñas de la provincia este otoño con su circuito flamenco de 2026

Rodríguez Hans, en el centro, en la foto de familia tras la presentación del circuito 'Sevilla Flamenca 2026'. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación, a través de Prodetur, ha presentado este martes una nueva edición del circuito 'Sevilla Flamenca' en su edición 2026, iniciativa en colaboración con la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas que recorrerá 14 peñas flamencas de la provincia en otoño de este año.

El acto ha contado con la participación del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans; la presidenta de la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas, Concha Prieto; y el vicepresidente de esta entidad, Manuel Macías. Asimismo, la presentación ha contado con la asistencia de representantes de peñas flamencas, los ayuntamientos de la provincia participantes y asociaciones del sector turístico sevillano, informa en una nota de prensa.

Por tercer año consecutivo, esta iniciativa sitúa al flamenco en el centro de la programación cultural de la provincia con el objetivo de acercarlo a distintos municipios sevillanos, al tiempo que refuerza el papel de las peñas como espacios fundamentales para la conservación, transmisión y difusión de este patrimonio cultural.

El vicepresidente de Prodetur ha subrayado que "este circuito ha vuelto a demostrar que el flamenco forma parte de la identidad más profunda de nuestros pueblos y de la provincia". En este sentido, ha señalado que iniciativas como 'Sevilla Flamenca' "han permitido llevar este arte a distintos rincones del territorio, acercándolo tanto a los aficionados como a quienes desean descubrirlo por primera vez".

Rodríguez Hans también ha destacado la dimensión turística del flamenco como elemento diferenciador del destino. "El flamenco no solo es una expresión artística única, sino también una experiencia auténtica que cada vez más visitantes buscan cuando llegan a nuestra provincia", ha afirmado.

Asimismo, el vicepresidente ha subrayado el papel que desempeñan las peñas flamencas en la vida cultural de los municipios. "Las peñas han sido y siguen siendo lugares donde el flamenco se vive de manera cercana y verdadera y donde se transmite una tradición que forma parte de nuestra historia colectiva", ha señalado.

El circuito 'Sevilla Flamenca 2026' incluye un total de 14 actuaciones que se desarrollarán entre los meses de octubre y noviembre en diferentes municipios y espacios culturales, con espectáculos de cante, toque y bailes protagonizados por destacados artistas del panorama flamenco.