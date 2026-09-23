La diputada Ana Vázquez avisa que volverá a llevar al Congreso el bote de gas pimienta "las veces que haga falta"

1119503.1.260.149.20260923114717 La diputada del PP, Ana Vázquez, tras ser expulsada por llevar un bote de gas pimienta durante una sesión de control al Gobierno - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, ha advertido de que volverá a llevar a la Cámara el bote de gas pimienta "las veces que haga falta" aunque este miércoles la presidenta de la institución, la socialista Francina Armengol, la haya instado a salir del Pleno pidiéndole que entregara el bote en la comisaría por considerarlo un "arma".

En los pasillos del Congreso, Vázquez ha insistido en que el bote, que estaba "vacío", no es ningún arma y, de hecho, ha apuntado que hacer esa afirmación es tanto como "acusar" a las mujeres y niños ceutíes de ir armados, cuando el reglamento de armas, según ha dicho, ampara este tipo de protección.

Por esa razón es que este miércoles la diputada 'popular' ha portado el bote de gas pimienta y lo ha mostrado en el hemiciclo y por eso es que ha avisado de que lo volverá a hacer "las veces que haga falta".

Eso sí, ha recriminado a la presidenta de la Cámara, a la que ha tachado de "ministra 23" y de "hooligan" del Gobierno, que desconozca el reglamento de armas y la ha acusado de "reventar" la sesión plenaria con este incidente para tratar de salvar a un Gobierno "acorralado y carcomido por la corrupción".

Este mismo miércoles por la mañana la Policía tuvo que precintar varias dependencias del Congreso, incluyendo una de las cafeterías, al detectarse gas pimienta supuestamente de un spray vaciado en un baño, según informaron fuentes parlamentarias. La zona afectada se consideraba irrespirable y una mujer que estaba en el baño ha tenido que ser atendida.

La voz de alarma se dio a las 10.26 horas, antes del debate de Vázquez con el ministro del Interior, y la Policía va a revisar las imágenes grabadas por las cámaras para tratar de aclarar lo sucedido.