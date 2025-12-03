La diputada del PSOE Luz Martínez Seijo, relatora general del Consejo de Europa sobre violencia machista

La diputada socialista Luz Martínez Seijo, nombrada este miércoles relatora general sobre Violencia contra la Mujer de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y presidenta de la Red parlamentaria Mujeres Libres de Violencia. - PSOE CONGRESO

La diputada socialista Luz Martínez Seijo ha sido nombrada este miércoles relatora general sobre Violencia contra la Mujer de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y presidenta de la Red parlamentaria Mujeres Libres de Violencia, ha informado el grupo socialista en una nota de prensa.

Martínez Seijo ha expresado ante sus colegas el "honor y el orgullo" de recibir este nombramiento, en un puesto que ha considerado "fundamental para garantizar que la lucha para combatir la violencia contra las mujeres siga siendo una prioridad en nuestra agenda, algo especialmente importante ante los ataques que día a día sufren las mujeres y en estos tiempos en los que se están intensificando por la acción de grupos extremos que quieren dejarlas desprotegidas".

"Es especialmente importante para mí, viniendo de España, un país que sigue sufriendo este drama y en el que hemos situado la violencia de género como una cuestión de Estado. España y sus políticas contra la violencia de género serán una guía en la lucha común que los 46 países debemos compartir", ha afirmado.

La relatora general sobre la Violencia contra la Mujer de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa tiene como función intervenir en el ámbito de la violencia contra las mujeres en todas sus formas, en particular en lo que respecta a la prevención, la sensibilización, la protección y asistencia a las víctimas, el enjuiciamiento de los agresores y las políticas integradas.

También preside y coordina la Red Parlamentaria Mujeres Libres de Violencia, un foro parlamentario fundamental para la labor del Consejo de Europa encaminada a erradicar la violencia de género.