Diputada de Vox dice en el Congreso que el Gobierno de Sánchez "mata a cientos de españoles"

Archivo - La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, en una imagen de archivo. - VOX MÁLAGA - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox Patricia Rueda ha asegurado este martes en el Pleno del Congreso que el Gobierno de PSOE y Sumar "mata a centenares de españoles", una intervención que, al terminar, ha sido reconvenida por la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, y por la siguiente oradora, Martina Velarde, de Podemos, que ha dicho sentir "vergüenza".

En el debate de una iniciativa del PP sobre seguridad ferroviaria, la diputada de Vox ha subido el tono y ha dicho que "este gobierno criminal está matando a centenares de españoles": "Los matan cuando se suben en un tren, los matan cuando hay una dana, los matan cuando no hay protocolos eficientes en los hospitales, los matan cuando no invierten dinero para investigar contra el cáncer", ha apostillado.

Y a renglón seguido, ha hecho al PP "cómplice" de esta situación y ha instado a los 'populares' a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, aunque no tenga apoyos: "Esto es una vergüenza y el PP es cómplice del socialismo más corrupto y criminal", ha remachado.

Tras su intervención, muy aplaudida por la bancada de Vox, la presidenta del Congreso ha vuelto a rogar con tono resignado que se utilice un lenguaje más adecuado para un parlamento democrático. Y la siguiente oradora, Martina Velarde, de Podemos, ha dicho directamente que ha sentido "vergüenza" y ganas de meterse debajo del escaño escuchando tales improperios de Vox.