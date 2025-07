Diputado de Chunta contradice a Yolanda Díaz y dice que tenía claro su 'no' al decreto antiapagón antes del Pleno

Pueyo sostiene que le pidieron no hacerlo público hasta el final de la sesión, pero su postura ya era firme antes del debate

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Chunta Aragonesista en el Congreso, Jorge Pueyo, ha asegurado que tenía decidido romper la disciplina de voto de Sumar y votar en contra del decreto antiapagones antes de la celebración del Pleno de Congreso de este martes, negando que se opusiera a la medida cuando quedó clarificado que no iba a salir adelante.

De esta forma, ha diferido de la versión que han dado este mismo miércoles Sumar y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ha afirmado que el parlamentario optó por el 'no' una vez que ya estaba claro que no saldría adelante la convalidación y por razones diferentes a los otros grupos que se opusieron.

A través de un mensaje en la red social 'X', Pueyo ha explicado que Sumar le dijo durante todo el día que el decreto "podía caer solo por" su voto, dado que no fue hasta la tarde de este martes cuando PP, BNG o Junts clarificaron su posición.

"Nos pidieron que no lo hiciéramos público hasta después de la votación (y cumplimos). Que se diga ahora que votamos no porque sabíamos que no saldría no es cierto", ha remachado el diputado de Chunta. De hecho, Pueyo convocó una rueda de prensa a antes del debate que nunca se llegó a producir y esperó a explicar el sentido de su voto una vez finalizado el Pleno extraordinario.

Mientras, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha indicado en declaraciones a La Sexta que Pueyo avanzó la posición que tenía su organización política y que así lo planteó a la dirección sabiendo que "el decreto ley no iba a salir adelante". "Pidió votar en contra para políticamente defender su postura", ha agregado.

Es más, ha explicado sobre el caso de Chunta que su espacio sabe que dentro de la plurinacionalidad de la izquierda puede haber diversas opiniones, pero ha aclarado que Sumar no puso en riesgo el decreto dentro del bloque progresista, dado que quien lo hizo fueron Podemos y BNG

SUMAR: PODEMOS Y BNG SE COMPORTARON COMO "PARTIDOS RETARDISTAS"

Martínez Barbero se ha mostrado crítica con la postura que adoptaron Podemos y BNG y el resto que formaciones que votaron en contra, dado que no es "comprensible" su rechazo a un decreto que consideraban positivo.

"Podemos ayer se comportó, igual que el BNG, como un partido retardista", ha lanzado la portavoz de Sumar para destacar que los argumentos contrarios a esta norma "no se sostienen técnicamente". "No es comprensible en la izquierda defender la transición ecológica y luego cuando llegan estas medidas votan en contra", ha zanjado.

Previamente Yolanda Díaz también ha cargado contra ambas formaciones, al subrayar que en la sesión de la Cámara Baja se vio que "hay fuerzas de izquierdas negacionistas y fuerzas de derechas negacionistas".