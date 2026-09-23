Diputado de Sumar exige que Isabel Rodríguez dimita si no expropia el piso desahuciado de Maricarmen

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha reclamado la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, si no es capaz de expropiar el piso de Madrid en que el residía Maricarmen, una mujer de 87 años y que este miércoles ha sido desahuciada de esa vivienda donde ha vivido 70 años.

"Urjo al Gobierno a adoptar medidas valientes y una de ella pasa porque el Gobierno expropie a este fondo buitre y le devuelva el piso a Maricarmen, Si no es capaz de hacer esto, lo mejor es que la ministra dimita", ha espetado Ibáñez en los pasillos del Congreso tras consumarse el lanzamiento de esta anciana.

La comisión judicial ha ejecutado este miércoles el desahucio de Maricarmen, vecina del distrito madrileño de Retiro pese a la manifestación celebrada en su apoyo y para exigir paralizar su desalojo.

El también portavoz de Sumar en el Congreso ha asegurado que con Maricarmen ha "fracasado el Estado de Derecho" y la política, pues la sociedad civil ha intentado resolver lo que no ha sido capaz ni el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso ni la ministra de vivienda.

Ibáñez ha recalcado que la competencia de vivienda es eminentemente autonómica y municipal, pero pese a ello el Gobierno tiene margen de acción y el Ministerio de Rodríguez podría, por ejemplo, prohibir que fondos de inversión compren vivienda como ha reclamado Sumar, mediante una proposición de ley específica que el PSOE no apoyó.

CHOQUE CONSTANTE CON LA MINISTRA

"Ya no vale simplemente impidiendo que los fondos buitres no puedan comprar más, sino hay que empezar a socializar, como se ha hecho en Berlín, y recuperar los pueblos que fondos buitres, que empresas muy poderosas, están robando directamente al pueblo.

El choque entre Sumar y la ministra de Vivienda ha vivido varios episodios durante la legislatura y el socio minoritario llegó a sugerir la dimisión de Isabel Rodríguez el año pasado, aunque luego matizó su mensaje.