Diputados y criminólogos analizan en el Congreso la política de seguridad y el impacto de la inteligencia artificial

Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Congreso celebrará el martes la I Jornada 'Política Criminológica y Estado de Derecho en la era de la IA', que reunirá a juristas, criminólogos y diputados para analizar los retos contemporáneos de la política criminal, el impacto de la Inteligencia Artificial en las garantías jurídicas y la prevención del delito, así como la necesidad de reforzar el marco normativo y el reconocimiento profesional de la Criminología en el Estado de Derecho.

La jornada, organizada por todos los colegios profesionales de Criminología constituidos en España, plantea la necesidad de que la política criminológica "no se limite a la reacción, sino que anticipe, evalúe y diseñe respuestas estructurales sostenibles, con el objetivo de reforzar la calidad democrática, garantizar la seguridad jurídica y mejorar la eficacia preventiva del Estado" en un contexto caracterizado por "la digitalización del delito, la complejidad geopolítica y la aceleración tecnológica".

En el acto de inauguración intervendrá el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el socialista Joaquín Martínez Salmerón, así como Carmen Balfagón, decana del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid; Ángel Párraga, presidente del Colegio Oficial de Criminología de Cataluña; Amparo Peris, decana del Ilustre Colegio Oficial de Criminología de la Comunidad Valenciana; y Diego Leonet, decano del Colegio Oficial de Criminología de Euskadi.

La conferencia inaugural, titulada 'La importancia de la Criminología en el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal', será impartida por el Fernando de la Fuente Honrubia, magistrado y asesor de planta de la Secretaría de Estado de Justicia, y estará moderada por Abel González García, vicedecano del Colegio madrileño.

RETOS CONTEMPORÁNEOS DE LA POLÍTICA CRIMINAL

Luego se celebrarán dos mesas redondas centradas en los principales retos contemporáneos de la política criminal. La primera, bajo el título 'Políticas de Seguridad: evaluación, prevención y proporcionalidad', contará con la participación de Ángel Párraga; Alberto Rodríguez, vocal del Colegio madrileño, y dos diputados de Sumar y Vox.

La segunda mesa abordará las 'Políticas tecnológicas y riesgos de la Inteligencia Artificial' y reunirá a Abel González, al criminólogo Pablo Luis Gómez, al diputado del PP José Luis Pedreño y a otro de Sumar. Su objetivo es analizar el impacto de la IA en la política criminal, los riesgos emergentes asociados a su uso y los desafíos regulatorios que plantea en términos de garantías jurídicas y protección de derechos.

La conferencia de clausura, titulada 'La importancia de la regulación de la profesión criminológica', será impartida por el diputado socialista Francisco Aranda, uno de los impulsores de la iniciativa, y el secretario del Colegio madrileño, Ramón Chippirrás.

IMPULSO A UNA LEY QUE REGULE LA PROFESIÓN

El pasado mes de noviembre Sumar registró en el Congreso una proposición de Ley sobre el reconocimiento jurídico y profesional de la Criminología.

El texto incorpora la exigencia del título oficial de Grado o Licenciatura en Criminología para el ejercicio profesional, delimita 21 ámbitos competenciales --desde la evaluación del riesgo de reincidencia hasta la prevención policial, penitenciaria, vial y cibernética--, identifica más de 30 puestos profesionales específicos y prevé la inclusión obligatoria del criminólogo en la función pública en materias vinculadas a la prevención del delito, la reinserción, la seguridad y la protección de víctimas, entre otros puntos.