Directo | ERC convoca Ejecutiva extraordinaria para valorar "las consecuencias" de la inhabilitación de Torra

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de ordenar retirar la credencial al diputado de Junts, Quim Torra, y de resolver, además, inhabilitarle durante año y medio para el ejercicio de cargos públicos, lo que supone que no podrá seguir como presidente de la Generalitat, es una noticia que "enreda más la complicada situación en Cataluña".

SCC exige que Torra dimita ya y critica su "línea argumental basada en la desobediencia" SCC ha exigido este viernes que el presidente del Govern, Quim Torra, dimita de inmediato, y ha criticado su "línea argumental basada en la desobediencia sistemática". "El señor Torra debe dimitir ya y se han de convocar elecciones inmediatamente", ha aseverado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press. Sostiene que "además de que nadie le ha votado", la Junta Electoral Central (JEC) le ha inhabilitado, pero que él tiene la osadía de decir que no se va, algo que ve una vergüenza.

