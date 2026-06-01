Ferrocarriles de la Generalitat defiende su gestión el día de la dana porque se aplicaron los protocolos

El gerente de Ferrocarrils de la Generalit Valenciana (FGV), Alfonso Novo Belenguer, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Congreso.- Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El director gerente Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Alfonso Novo, ha defendido que su empresa hizo un "buen trabajo" el día de la dana de 2024. "Fue ejemplar, se desarrolló con normalidad, con toda la profesionalidad exigida para un día como ese", ha dicho, incidiendo en que se "aplicaron los protocolos" y que sólo resultó lesionado un vigilante jurado, pero ningún otro miembro de la plantilla ni del pasaje.

Durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la catástrofe, Novo ha explicado que todo lo que sucedió aquella jornada hasta las 19.40 horas "fue normal", pero después se enfrentaron a una situación sin precedentes, según su experiencia. A esa hora se inundó el centro de mando de FGV, en el complejo Valencia Sud, situado a 1,2 kilómetros del Barranco del Poyo y él ha hecho hincapié en no recibieron ninguna advertencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

A primera hora de aquel día, ha recordado, había alerta naranja, que después tornó a roja, y por eso se decidió que no acudiera a trabajar el "personal no esencial" y se suspendieron, por ejemplo, los asuntos relacionados con la formación. "Se mantuvo exclusivamente la explotación pura y dura", ha relatado, subrayando que son un "servicio esencial".

Por eso priorizaron la "exigencia de aplicar servicio en tanto los mecanismos fueran seguros" y "se dejó de prestar cuando no lo eran". En su opinión, "todo el personal trabajó muy bien para poder prestar el servicio en las mejores condiciones", el "protocolo se aplicó a rajatabla".

"Se adoptaron medidas preventivas desde el minuto uno y siempre se prestó servicio en condiciones seguras, cuando no lo eran, se suspendía", ha resumido. La diputada 'popular' Belén Hoyo le ha preguntado si "se reforzaron equipos en zonas sensibles y se priorizó la atención al viajero" a lo que Novo ha respondido afirmativamente, agregando que esas decisiones se "reforzaron a lo largo del día" y a última hora ya "se advirtió a todo el mundo de que al día siguiente lógicamente no tenían que desplazarse".

Preguntado si convendría revisar los protocolos, ha abogado por revisar "los mecanismos de aviso", es decir, los sistemas de alerta. Según su análisis si les hubieran alertado del desbordamiento del Poyo y la posible afectación del centro de mando se podrían haber "minimizado", pero no "evitado" el daño a las infraestructuras.

DE SABERLO HABRÍAN ACTUADO DE OTRA MANERA

Así, ha hecho hincapié en que "los protocolos y el canal bidireccional con los maquinistas funcionaron perfectamente" aunque "nadie les avisó de lo que venía" por el Poyo, pues a las 19.30 sólo sabían del riesgo en la presa de Forata. "Si hubiéramos tenido la más mínima información de que eso podía suceder se hubiera actuado de otra manera", ha admitido.

El compareciente ha señalado que no les llegó "ningún aviso de dana" antes del 29 de octubre, "ni de la CHJ ni de ningún otro organismo de emergencias". Tal y como comunicó al juzgado que instruye la causa penal, "más allá de los avisos recibidos por alertas meteorológicas, sobre fenómenos atmosféricos adversos, y avisos especiales dirigidos de manera global a organismos públicos", FGV "no recibió instrucción concreta o recomendación por la dana por parte de la Consejería de Emergencias en relación al puesto de mando".

La suspensión del servicio decretó a las 19.40, cinco minutos después de que se inundara ese centro de mando. "No tengo la más mínima noción de meteorología, me fío de lo que dicen los mecanismos oficiales, pero nosotros en ningún momento recibimos el más mínimo aviso de la CHJ de que la parte de arriba tenía muchos problemas y eso tenía que venir hacia abajo. Tampoco le llegó al Cecopi por lo que yo sé", ha deslizado Novo.

En este contexto, ha negado que un tren de Metro de Valencia circulara a la altura de Paiporta por encima de un barranco ya prácticamente desbordado. "Eso es imposible porque todos los protocolos dicen que cuanto hay agua que supera las vías el tren debe parar. Eso es lo que se hizo", ha enfatizado, antes de agregar que ese tramo se seguirá inundando "mientras no se ejecuten las obras de CHJ".

Además, ha negado que llegaran "centenares de personas buscando refugio" en el centro de mando. "El único tren que llegó, que se quedó en Valencia Sur, fue perfectamente asistido, se abrieron las puertas del tren y pudieron pernoctar en ese punto porque efectivamente no era seguro moverlo", ha indicado, recalcando que cuando se decretó la suspensión del servicio se indicó a cada tren dónde tenía que parar.

CONVERSACIONES CON TRANSPORTES

Aquel día, según ha explicado, conversó con el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Francisco Javier Sendra, pero no de la necesidad o no de avisar al presidente de la Generalitat, a la sazón Carlos Mazón. Además, ha añadido que estuvo en contacto con el equipo de conseller de Transportes, Vicente Martínez Mus, pero que sólo habló directamente con él en dos ocasiones.

Ha comentado que desde la Consellería de Infraestructuras no les informaron directamente pues todos los datos se canalizaban a través del Cecopi y los centros de emergencia y que tampoco les reclamaron desde el gobierno autonómico datos sobre las incidencias del servicio, puesto que ellos ya informaban a través del 112 de cualquier "actividad o parada" del funcionamiento.

El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha recordado que el compareciente era el concejal de Transportes de Valencia cuando tuvo lugar el siniestro del metro de 2007 en el que fallecieron 43 personas, pero él ha negado que haya ninguna similitud entre lo que fue "un accidente" y la tragedia de la dana.

También le ha preguntado sobre la adjudicación "a dedo" de un contrato de 4,2 millones para las obras postdana a CHM Obras e Infraestructuras, cuyo máximo responsable está condenado por la trama 'Gürtel' y evitó entrar en prisión tras pactar con la Fiscalía. "Eso son decisiones de carácter técnico", ha apuntado Novo, recalcando que ese es un "contrato de emergencia" de los que están "perfectamente definidos por la ley".