La directora de la Guardia Civil destaca el creciente alumnado femenino en la jura de la promoción de Guardias Jóvenes

149 Hombres Y 93 Mujeres Guardias Civiles Juran Bandera En El Colegio Duque De Ahumada De Valdemoro. - INTERIOR

VALDEMORO (MADRID), 14 (EUROPA PRESS)

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha presidido este jueves en el Colegio de Guardias Jóvenes 'Duque de Ahumada' de Valdemoro (Madrid) el acto de jura de bandera de los 242 integrantes de la 172ª promoción, y ha destacado que las mujeres "ya suponen" un 38,3% del alumnado.

Según ha transmitido el Ministerio del Interior a través de un comunicado, la nueva promoción está integrada por 149 hombres y 93 mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años. La directora general ha resaltado especialmente el aumento de la presencia femenina, que ya supone el 38,3% del alumnado, un avance que acerca a la institución a la paridad y ayuda a "reducir la brecha que existe entre el número de hombres y mujeres".

Del mismo modo, han expresado que todos los alumnos de esta promoción han accedido a través de las plazas reservadas para descendientes de miembros del cuerpo, siendo la mayoría (193) hijos de personal de la escala de cabos y guardias.

Durante la ceremonia, González ha subrayado que este acto representa el instante en que la "vocación se convierte en destino", asumiendo un compromiso con la Constitución y los valores democráticos. Al acto también han asistido la subdelegada del Gobierno en Madrid, María Pilar Trinidad; el alcalde de Valdemoro, David Conde; y el Teniente General Mando de Personal, Eduardo Martínez Viqueira, entre otras autoridades.

RELEVO GENERACIONAL

Mercedes González ha vinculado este hecho con el 182º aniversario de la fundación de la Guardia Civil, celebrado recientemente, destacando la importancia del "legado de quienes nos precedieron" y el "relevo generacional" en el servicio público.

En cuanto al perfil académico, el 15% de los jóvenes cuenta con titulación universitaria y dos de ellos poseen estudios de máster. Los alumnos, procedentes principalmente de Andalucía, Madrid y Castilla y León, iniciarán próximamente su periodo de prácticas en distintas unidades de todo el territorio nacional tras completar una formación que la directora ha calificado de "sólida, exigente y rigurosa".

HOMENAJE A LOS DOS GUARDIAS CIVILES FALLECIDOS

Asimismo, ha rendido homenaje al capitán Jerónimo Jiménez y al guardia civil Germán Pérez, fallecidos en acto de servicio el pasado viernes en persecución de una narcolancha en la costa de Huelva, y ha deseado una pronta recuperación a los agentes heridos. Además, durante su intervención, González ha tenido unas palabras de apoyo para dos alumnos, Samuel y Claudia, quienes han perdido recientemente a sus progenitores.

Finalmente, la directora general ha instado a los futuros agentes a mantener la "humanidad, la empatía y el respeto a los derechos humanos" como ejes de su uniforme, recordando intervenciones recientes. "Nunca damos la espalda a la gente", ha concluido, reafirmando el papel de la institución para vertebrar y cohesionar el territorio español.