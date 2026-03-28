Dirigente de Compromís confía que Oltra regresará con un puesto de referencia: "Su liderazgo llega a toda la izquierda"

1073685.1.260.149.20260328102949 El diputado de Compromís y portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, interviene en una entrevista con Europa Press. - CESAR VALLEJO RODRIGUEZ

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en el Congreso y portavoz de Iniciativa, Alberto Ibáñez, se ha mostrado convencido de que la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana Mónica Oltra volverá a la primera línea política y estará con un cargo en las próximas listas electorales, acorde a su estatus de referente.

En una entrevista con Europa Press, ha indicado que desea el regreso de Oltra a la primera línea política porque su "liderazgo" político "desborda a Compromís" y alcanza a toda la izquierda valenciana.

"Por tanto, yo creo que la señora Oltra tiene que ocupar un cargo en las próximas elecciones encabezando una candidatura potente. En dónde y cuándo, hay tiempo", ha enfatizado Ibáñez quien ha rehusado concretar si su preferencia podría ser encabezar la candidatura al Ayuntamiento de Valencia. "El dónde ya vendrá", se ha limitado a comentar.

El dirigente de Inciativa-Compromís ha proclamado que el perfil de la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana es idóneo para fomentar la unidad de la izquierda, al aseverar que no pasa una semana sin que cargos de partidos políticos le pregunte "pero Mónica cuándo volverá".

Y a colación ha trasladado que el conjunto de las organizaciones políticas también tienen que reflexionar sobre el "por qué se fue" (en alusión a su dimisión en junio de 2022) y por qué "permitieron no aguantar la presión", haciendo referencia a la causa judicial sobre el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido entre los años 2016 y 2017.

También ha aludido a la apertura de juicio oral contra la exconsellera de Igualdad, tras ordenárselo la Audiencia de Valencia y en contra del criterio de la Fiscalía, que se trata de un claro ejemplo de "lawfare brutal" (guerra judicial) con un procedimiento carente de indicios para el que tienen que estar preparados.

DEFIENDE UN FRENTE AMPLIO DE TODA LA IZQUIERDA EN VALENCIA

Ibáñez ha señalado también que él va a defender dentro de Compromís un frente amplio electoral con toda la izquierda en la Comunidad Valenciana, tanto para los comicios autonómicos como en las próximas generales en línea con los postulados del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

En este sentido, el diputado ha desgranado que es indiscutible que esa candidatura tiene que contar con el liderazgo de Compromís, pero articulando un paraguas donde quepan de manera generosa IU, Podemos, ERC, Movimiento Sumar. "Y si se quiere sumar el PACMA bienvenido sea", ha ironizado.

A la pregunta de si piensa que esa tesis será compartida por el resto de ramas de Compromís, como la mayoritaria Més Compromís, Ibáñez ha respondido que tendrán que hacer ese debate sobre cuál es la mejor fórmula electoral y que hay "efectivamente" una "pulsión en el seno de la confluencia valenciana de "autocentrarse en su propia sigla".

Sin embargo, está convencido de que hay que "desbordar Compromís", sin que ello suponga "quitar el liderazgo a una marca que tiene arraigo, que tiene proyecto y que es autónoma de otros partidos estatales". Teniendo en cuenta todo esto, ha defendido ser "generosos" con otras organizaciones con las que comparten puntos programáticos. Tampoco, según ha relatado, hay que perder de vista las características de la ley electoral, que con el sistema de circunscripción provincial penaliza la división de candidaturas.

"No sé yo si Àgueda Micó (la otra diputada de Compromís en el Congreso que rompió con Sumar para irse al Grupo Mixto) y yo hemos votado diferente de IU o de Podemos muchas veces en el Congreso", ha insistido para admitir que este cisma en el Congreso no ha favorecido a la imagen de Compromís.

VE AL PSOE VALENCIANO CON "CRISIS DE LIDERAZGO"

Por otro lado, ha declarado que el PSOE en la Comunidad Valenciana tiene un problema evidente de "liderazgo y de estar presente en el territorio" con su secretaria general y ministra de Ciencia, Diana Morant. "Y cuando está presente muchas veces lo está mal porque confunde partido e institución, porque la ministra debería ser más exquisita en su agenda pública", ha apostillado.

En todo caso, ha subrayado que Compromís va a ocupar su lugar en el espacio de la izquierda frente a un Gobierno autonómico del PP, apoyado por Vox, que está recortando derechos de los valencianos.

A su vez, ha comentado que una cosa es el "día a día" de colaboración entre Compromís y PSOE, pero cree que los socialistas no aprovechan al acción del Gobierno estatal para confrontar políticamente con la Generalitat que encabeza Juanfran Pérez Llorca porque, en el fondo, "temen que Compromís sea la fuerza hegemónica de la izquierda" como, a su juicio, muestran los sondeos y los temas del debate público.

Mientras, ha vaticinado que el futuro político y también judicial del expresidente autonómico Carlos Mazón es "muy complicado" tras la decisión de la jueza de la dana de citarlo como testigo en la causa sobre las muertes durante el temporal.

Ibáñez ha rememorado que en la comisión de investigación del Congreso ya solicitaron que aportarse voluntariamente sus mensajes con la exconsejera Salomé Pradas y con su entonces jefe de gabinete para "triangular como operaron ese día (el 29 de octubre de 2024) y como no tomaron decisiones que hubieran salvado vidas". Y con independencia de su futuro judicial, vuelve a exigir su dimisión como diputado en el parlamento valenciano.

"NEFASTA GESTIÓN" DEL PP QUE CONTINÚA CON PÉREZ LLORCA

Respecto a la etapa actual de Pérez Llorca al frente de la Generalitat, ha confrontado que uno de los problemas del PP valenciano es la "corrupción y su manera de entender el poder" hace que muchas veces se queden en la "anécdota", como el que se haya recolocado a su mujer en un puesto de funcionaria en la Diputación de Valencia.

"En Alicante hablamos de cómo repartían pisos de protección oficial a una concejal del PP, pero yo creo que tenemos que abrir el prisma y que va mucho más allá de una cuestión de corrupción interna del partido, sino que su propia gestión es una gestión pensada para a sus amigos, a su clase social y a una parte muy privilegiada de la sociedad", ha exclamado.

Por ello, ha recetado que la izquierda tiene que tener cuidado de que este tipo de polémicas como la que salpica a la pareja del presidente no tape una "gestión nefasta que todo valenciano sufre en sus carnes".