Una dirigente del PSOE califica de "vergüenza" la condena al fiscal general

La secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE, Hana Jalloul

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE, Hana Jalloul, ha criticado la sentencia del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, calificándola como "una vergüenza".

En un mensaje en su cuenta de 'X', recogido por Europa Press, se ha referido a la decisión del Alto Tribunal que ha condenado a García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

"Qué vergüenza", ha escrito junto a una noticia sobre la decisión del Supremo, conocida este mismo jueves.

Hasta el momento Gobierno y PSOE han venido defendiendo la inocencia del fiscal general, condenado ahora por revelar información secreta de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.