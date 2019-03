El diseñador del 'stand' de Fitur por el que se investiga a Camps declara mañana como testigo en la Audiencia Nacional

Publicado 03/03/2019 13:22:36 CET

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diseñador al que Orange Market encomendó el 'stand' de la Comunidad Valenciana en el Fitur de 2009, Juan Sanz, declarará este lunes como testigo ante el juez de la Audiencia José de la Mata en el marco de la pieza número 5 del caso Gürtel, reabierta recientemente y que investiga al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por esta adjudicación, según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.

Sanz fue convocado a declarar el pasado 28 de enero junto a otro grupo de testigos como el ex secretario general del PP Ricardo Costa, pero no compareció, por lo que ha sido citado de nuevo. Su relación con Orange Market y por tanto, con Álvaro Pérez 'el Bigotes' no se limita al stand de Fitur, sino que desde el año 2005 se le encargaron diversos proyectos que la empresa de Gürtel recibía a su vez del PP valenciano, como la organización de un congreso, o de la propia Generalitat.

De hecho, el nombre de su empresa, Juan Sanz S.L., apareció ya en un informe de la UDEF aportado a la investigación de la trama Gürtel en Valencia como proveedora del 'stand' de Fitur de 2009 y sospechosa de haber elaborado al menos una factura con conceptos "ficticios" para Orange Market. Aquel informe señalaba que las empresas

Sanz será así el último de la primera tanda de declaraciones de testigos llamados por el juez en relación a este contrato y por el que compareció como investigado el propio Camps el pasado 1 de febrero, cuando se desvinculó de la adjudicación del 'stand' de Fitur y dijo que ni conocía a Orange Market ni los detalles de ese tipo de contratos, ni tampoco tenía relación con 'el Bigotes', a quien en una conversación grabada una Nochebuena llamó "amiguito del alma".

'EL BIGOTES' Y COSTA SEÑALARON A CAMPS

El propio Álvaro Pérez ha declarado ante De la Mata por este asunto. El 31 de enero compareció trasladado desde la cárcel en calidad de investigado y aseguró que todos los contratos de la Generalitat Valenciana estaban ordenados por Francisco Camps. También le señaló el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, que declaró como testigo el 28 de enero por este mismo asunto.

También preguntaron como investigado al líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, quien se desmarcó de este asunto porque, según dijo, él no trabajaba en Valencia. En la misma línea fue el testimonio de su número 2, Pablo Crespo, quien señaló que no tuvo nada que ver con la adjudicación a Orange Market del stand de Fitur y que de hecho, en 2009 apenas conocía a Camps.

Otra de las investigadas es la ex directora general de Promoción Institucional de la Comunidad Valenciana Dora Ibars, que el pasado 29 de enero aseguró al juez que los técnicos de la Generalitat se encargaban de redactar los contratos públicos y ella se limitaba a firmarlos, por lo que no conocía los detalles de los mismos.

De la Mata ha escuchado además en declaración como testigos, entre otros, a la ex jefa de prensa de Camps, Nuria Romeral; y la ex responsable de ventas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Alicia Verdú, quienes dijeron no saber nada de este asunto ni haber tenido responsabilidad alguna en las adjudicaciones.