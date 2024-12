Dos senadores del PP se enfrentan entre ellos durante el interrogatorio a un coronel en la comisión del 'caso Koldo'

El senador del PP, Eloy Suárez (c), preside la Comisión de Investigación por el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 21 de noviembre de 2024, en Madrid (España). Jesús María Gómez Martín ha comparecido en la Comisión de Investigación sobre los contratos públicos

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los senadores Juan Sanz Vitorio y Eloy Suárez Lamata, ambos del PP, han protagonizado este martes un cruce de acusaciones por las interrupciones producidas durante la comparecencia de un coronel de la Guardia Civil en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', llegándose a lanzar acusaciones como "impertinente" o "descentrable".

El senador 'popular' Eloy Suárez es el presidente de la comisión de investigación y ha detenido la comparecencia ante las interrupciones de su compañero de grupo parlamentario Juan Sanz Vitorio durante la alocución del coronel de la Guardia Civil.

Eloy Suárez se ha quejado de que Sanz Vitorio estaba despistando al compareciente, advirtiendo de que le estaba "descentrando" hasta a él mismo. Sin embargo, su compañero de bancada ha tomado la palabra para decirle al presidente de la comisión que le ve "muy descentrable".

Ante esto, el presidente de la comisión de investigación ha replicado a Sanz Vitorio que le ve "bastante impertinente". "Si me despistan a mí, que no estoy interviniendo, no le quiero contar al compareciente lo que le despistan", ha añadido Eloy Suárez en un momento de tensión en la sala.

Esta situación viene precedida de otro cruce de acusaciones entre Eloy Suárez y otro senador del PP, el expresidente extremeño José Antonio Monago, que ha hecho referencia durante su intervención a una cacería relacionada con el coronel de la Guardia Civil que estaba compareciendo y el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama.

En este contexto, Monago ha preguntado al coronel de la Guardia Civil si la jornada de caza fue "exitosa" y si "mataron piezas", a lo que el presidente de la comisión ha reprendido que le "resulta difícil entender la conexión de esta comisión de investigación con que si cazaron un ciervo o un jabalí".

"Señor presidente, con todo el cariño del mundo que le tengo, porque es compañero mío, usted de esto entiende poco", ha respondido Monago en cierto tono irónico, aunque Eloy Suárez ha reprendido al expresidente extremeño diciendo que entiende "cero" de caza porque no le gusta: "Pero le garantizo que he escuchado tres veces la declaración en sede judicial y sé dónde están los límites".

El senador Monago ha comenzado su intervención en esta comisión de investigación haciendo un alegato a favor del coronel Diego Pérez de los Cobos, que pasará a la reserva durante los próximos días.