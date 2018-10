Duran Lleida defiende el papel de la Constitución y la define como "refugio tanto de catalanistas como demócratas"

Actualizado 28/02/2007 23:33:45 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, defendió hoy el periodo de la Transición y el papel de la Constitución española que, según dijo, "aunque hoy esté más o menos discutida, es el refugio principal tanto de catalanistas como demócratas".

Duran Lleida realizó estas declaraciones durante un homenaje celebrado en Madrid en recuerdo del que fuera Sindic de Gregues de Cataluña, Anton Canellas. El acto tuvo lugar en la sede de la Delegación de la Generalitat en la capital, donde el líder nacionalista destacó la contribución de Canellas al periodo de la Transición española.

Recordó la "capacidad de liderazgo" del homenajeado en un tiempo en el que "todavía se hacía política en la clandestinidad", recordó. Duran Lleida quiso magnificar la capacidad de Canellas de "conjugar su ineludible catalanismo sin renunciar a un proyecto integrador para España". Asimismo, añadió que "sus planteamientos de hace 30 años, hoy gozan de toda actualidad".

"Sembró la semilla de un proyecto común para España respetando cada una de las identidades de sus integrantes", explicó Duran en una intervención centrada en destacar el periodo de la Transición.

En el acto participaron también el ex presidente del Congreso de los Diputados y ex Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez Miranda; el ex diputado a Cortes Oscar Alzaga; el presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y ex diputado a Cortes y Parlamento Europeo, Carlos M. Bru; y el presidente de la Asociación de ex Diputados del Parlamento Europeo, José María Gil Robles.

"EUROPEÍSTA Y FEDERALISTA"

Todos ellos coincidieron en resaltar la "vocación europeísta" y "federalista" de Canellas, al que definieron como un "hombre de consenso" que atesoró un "gran prestigio personal" en la esfera política.

Anton Canellas formó parte, el año 1976, de la representación oficial del Estado español para la firma, por parte del Gobierno de España, de los Pactos Políticos y Económicos de los Derechos Humanos, que tuvo lugar en la ONU. Fue diputado en el Parlamento español en dos ocasiones, en 1977 y en 1979. Formó parte de la delegación de Parlamentarios de Cataluña encargada de redactar y negociar la aprobación del Estatut de Cataluña de 1979 por las Cortes Generales. En 1980 fue elegido diputado del Parlamento de Cataluña, y fue nombrado senador hasta 1984.

En febrero de 1993 fue elegido Síndic de Greuges de Cataluña, cargo que ocupó hasta 2004. También fue presidente del Instituto Europeo del Ombudsman (2000-2002) y vicepresidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) durante los años 1999-2001.