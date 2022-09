Echenique sobre la decisión de IU y Más País de sacar a Podemos de la Mesa del parlamento andaluz: "Se valora solo"

Destaca que es una cuestión autonómica que no afecta al ámbito estatal donde las relaciones en el grupo son buenas

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha eludido ahondar en la decisión de IU y Más País de sacar temporalmente a la diputada de Podemos, Alejandra Durán, de la Mesa del Parlamento andaluz, por no ser un asunto de ámbito estatal, aunque a continuación ha lanzado que esta maniobra se "valora sola".

Por otro lado, ha enfatizado que este elemento no suscita tensión en el seno del grupo confederal y que en la confluencia trabajan de forma coordinada, más allá de las diferencias que pueda tener cada organización.

"Es mi obligación en el grupo parlamentario (...) Y lo estamos consiguiendo", ha reseñado Echenique en rueda de prensa en la Cámara Baja, para insistir en que no hace falta valorar la salida de la representante de la formación, que se comenta por sí sola.

TENSIÓN EN ANDALUCÍA

Ayer trascendió que IU y Más País acordaron, sin participación de Podemos, el relevo temporal de la parlamentaria de Podemos, quien hasta ahora era la vocal de la coalición por Andalucía en la Mesa de la cámara andaluza, y designar en su lugar a la representante de Más País, Esperanza Gómez, quien también ejercerá de portavoz adjunta del grupo parlamentario.

Fuentes de Podemos en Andalucía ya manifestaron a Europa Press que "no es una decisión pactada" para apelar al acuerdo político alcanzado en la coalición, por el cual a la formación morada le correspondía el puesto en la Mesa. "No nos parece de recibo", ahondaron.

Pese a las discrepancias con el relevo de Alejandra Durán por Esperanza Gómez estas fuentes de Podemos plantean "la voluntad manifiesta de no participar de ninguna maniobra de ruptura", por cuanto apelan a que "en esa línea se va a mantener Podemos para que los votantes se pueden sentirse orgullosos", con el convencimiento de que "desafección del electorado es lo único que provocan este tipo de conductas".

La candidatura 'Por Andalucía' supuso la confluencia de Podemos, IU y Más País en una misma candidatura aunque su conformación estuvo marcada por dificultades en su confección. De esta forma, la elección de la cabeza de lista, que recayó en Inma Nieto (IU), supuso un fuerte choque entre Podemos y la formación que dirige Alberto Garzón.

El acuerdo se alcanzó 'in extremis' pero la tensión no se rebajó puesto que a la hora del registro formal de la candidatura no se inscribió formalmente a Podemos y Alianza Verde, si bien posteriormente se consensuó que se iban a mantener los puntos del pacto político alcanzado.

A su vez, en el ámbito estatal se han producido las salidas de dos cargos de IU en el Ejecutivo, como es el caso de Amanda Meyer (que era directora de gabinete del Ministerio de Igualdad) y Enrique Santiago (que ostentó la Secretaría de Estado para la Agenda 2030).

RUFÍAN ACONSEJA A DÍAZ NEGOCIAR MEJOR LAS CONFLUENCIAS

Por otro lado, ya ha transcendido que el exatleta Roberto Sotomayor será el candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid y que la coportavoz estatal del partido, Alejandra Jacinto, se postula para liderar la lista a la Comunidad de Madrid.

De esta forma y aunque los candidatos tendrán capacidad de elegir las opciones de alianzas de cara a los comicios del año que viene, la posibilidad de confluencia entre la formación morada y Más Madrid se antojan complicadas, como apuntaron ayer cargos morados en el ámbito local.

A esta cuestión se ha referido el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufían, al recalcar que Sotomayor y Jacinto son "grandes candidatos", aunque ha advertido de que la desunión de la izquierda "penaliza".

En este sentido, ha dicho que espera que a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, le tiene que ir bien en su nuevo proyecto político pero espera que "no negocie las coaliciones como la reforma laboral", porque si lo hace habrá "150 listas"