Echenique descarta más salidas en Podemos y achaca las críticas de Pita a un intento de justificar su "transfuguismo"

Respeta los tiempos de Díaz para armar su proyecto y no concibe la posibilidad de que no sean candidata

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha descartado que se produzcan más salidas del grupo parlamentario y ha enmarcado las críticas a la formación de la diputada canaria Meri Pita, que ha pasado al Mixto, a un intento de "justificación" de su "acto de transfuguismo".

También ha subrayado que el partido morado respeta los tiempos de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la hora de articular su nuevo proyecto político y no concibe la posibilidad de que no sea candidata a las próximas elecciones generales, dado que la inmensa mayoría de las bases y del electorado progresista así lo quiere.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Echenique ha circunscrito la salida de Pita del grupo parlamentario de Unidas Podemos a un "asunto autonómico" en Canarias, donde se produjeron unas primarias con un sector que resultó ganador del proceso y otro crítico con la nueva dirección, donde encuadra a la parlamentaria.

Por tanto, ha indicado que esas discrepancias internas entre corrientes a veces se "enquistan" y genera situaciones como el movimiento de Pita, aunque ha insistido en que su salida es algo "puntual" y no tiene preocupación en que haya más bajas dentro del espacio confederal en la Cámara Baja.

Respecto a los argumentos de Pita para irse al Mixto, al cargar en una carta contra la "deriva orgánica" de Podemos al dejar de ser una organización democrática, Echenique ha replicado que la diputada recurre a "palabras gruesas" para tratar de justificarse.

También le ha solicitado que entregue el acta, dado que ella fue elegida precisamente por formar parte de un proyecto político al que ha abandonado y "no tiene sentido" que la conserve si ya no lo va a representar. De hecho, el portavoz de Unidas Podemos ha subrayado que si él un día discrepa con su organización, dejará el cargo porque es consciente de que el escaño no es suyo.

MARCHENA Y BATET SON LOS RESPONSABLES DE QUE FALE EL ESCAÑO DE RODRÍGUEZ

Eso sí, Echenique ha reconocido que al grupo parlamentario le faltan dos escaños que son "fundamentales" y, por ello, están tratando para reponer el escaño vacío del exdiputado Alberto Rodríguez, vacante desde hace meses, "aceptando los tiempos" de Podemos en Canarias, puesto que es a esta organización a la que le toca "de primera mano" este asunto.

No obstante, el portavoz parlamentario ha especificado que a Unidas Podemos le corresponde la responsabilidad de reponer ese escaño, pero no de que se haya perdido ese voto para la mayoría progresista.

Al respecto, ha enfatizado que en la sentencia del Tribunal Supremo contra Rodríguez no figuraba que perdiera su acta de diputado, algo de lo que culpa al magistrado Manuel Marchena y a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Preguntado por su opinión de la decisión de Díaz de aplazar la nueva plataforma que promueve, a raíz de la crisis por la guerra de Ucrania, Echenique ha defendido que la vicepresidenta tiene que "elegir sus tiempos" y que debe respetarse.

También ha comentado que hay que apoyarla en cualquier paso que adopte y que él no contempla un escenario en el que no sea candidata, pues el espacio a la izquierda del PSOE tiene más posibilidades con ella al frente.