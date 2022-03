Echenique recrimina a Meri Pita que sus críticas "son excusas de mal pagador" ante su "claro acto de transfuguismo"

Descarta que haya riesgos de más salidas del grupo parlamentario y censura a la diputada que actuara de forma unilateral

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha recriminado que las críticas a la organización de la diputada Meri Pita, que deja la disciplina del grupo para pasar al Mixto, son "excusas de mal pagador" ante su "claro acto de transfuguismo" y descarta más bajas en la formación.

Por otro lado, ha afeado a la parlamentaria que no habló con él sobre sus discrepancias sobre el grupo parlamentario y su deseo de marcharse, optando por la decisión "unilateral" de abandonar el grupo confederal.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha reclamado a Pita que renuncie a su acta y devuelva el escaño que le corresponde a Unidas Podemos, dado que fue elegida por formar parte de un proyecto político y la "voluntad popular es sagrada".

"Si alguien no está de acuerdo con un proyecto político, lo suyo es que deje el acta. Yo soy muy consciente de que mi acta no es mía. Si yo en un momento dado estuviera en desacuerdo con mi organización y abandono mi organización, yo también dejaré mi acta (...). Tengo clarísimo que los ciudadanos no me han votado a mí sino a un proyecto político", ha desgranado durante su comparecencia.

Echenique también ha comentado que el transfuguismo "siempre es criticable", ocurra en Ciudadanos o en UPN, como ya ha sucedido a su juicio en el Congreso.

A su vez, el portavoz parlamentario también ha circunscrito este conflicto al ámbito de Canarias y no hay "riesgo de que vaya más allá", en referencia a la posibilidad de que haya más salidas en el grupo.

INTENTAN REPONER EL ESCAÑO VACÍO DE RODRÍGUEZ

Por otro lado, ha reiterado que la formación trata de reponer el escaño vacío del exdiputado Alberto Rodríguez, que lleva cinco meses sin cubrirse ante posibles votaciones que sean ajustadas.

De esta forma, Echenique ha reconocido que corresponde a Unidas Podemos la responsabilidad de cubrir este puesto, pero no así de que falte este voto en el grupo confederal. Al respecto, ha acusado al magistrado Manuel Marchena y a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de arrebatarle a Rodríguez el escaño, dado que la sentencia del Tribunal Supremo en su contra no recogía la pérdida de su condición de parlamentario.