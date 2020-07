Edmundo Bal (Ciudadanos) cree que "no es el momento" para reformar la Constitución y limitar la inviolabilidad del Rey

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha señalado este jueves que "no estamos en el momento" de reformar la Constitución para limitar la inviolabilidad del Rey, como planteó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una entrevista, y ha recordado que tanto PSOE como PP "siempre han entorpecido" la supresión de aforamientos.

"No estamos en el momento, en la epidemia, de reformar la Constitución", ha zanjado el dirigente de la formación naranja en una entrevista en Canal 24 horas, recogida por Europa Press, en la que también ha reivindicado la política de su partido sobre los aforamientos en cargos públicos. "PP y PSOE siempre han entorpecido los aforamientos (...) Lo reivindicamos, ningún cargo público tiene que tener ningunos privilegio", ha defendido.

En este sentido, ha recordado que el presidente del Gobierno planteó en 2018 que "en 60 días iba a acabar con los aforamientos". "Hemos tendido (en Cs) a acabar con los aforamientos", ha insistido el diputado, que también ha subrayado que "en otros países de nuestro entorno, los jefes de Estado mantienen una situación de inviolabilidad".

En este contexto, el portavoz adjunto de Cs en la Cámara Baja ha acusado a Sánchez de "que no explique cuál es el camino" para limitar la inviolabilidad del Rey Felipe VI, algo para lo que se necesita una reforma constitucional, la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones, entre los principales pasos. "No parece que esa idea, ocurrencia, lo haya pensado suficientemente", ha admitido, para después recalcar que la propuesta "no parece seria".

Respecto a las investigaciones judiciales al rey emérito, Bal ha defendido que la justicia española "funciona" y ha acusado a otras formaciones políticas de ensuciar el debate "para erosionar los pilares de nuestra democracia". "Utilizan este caso para criticar uno de los pilares de nuestra Constitución, que es la monarquía", ha asegurado, para después reivindicar que "la monarquía parlamentaria debe encontrarse fuera de toda duda" y "no debe estar en tela de juicio".