Archivo - El líder opositor venezolano, Edmundo González, durante el evento 'El Reto de la Liberación en Venezuela: DDHH, Justicia y Democracia', en la Asociación de la Prensa de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Edmundo González, el que fuera candidato opositor a las elecciones presidenciales de julio de 2024 en Venezuela y proclamado como presidente electo por la oposición, ha anunciado su intención de regresar próximamente a su país, tras permanecer exiliado durante algo más de dos años en España.

"Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. ¿Qué mejor momento para regresar?", ha señalado en un mensaje en la red social 'X'.

González ha dado a entender así que estará en su país natal para el próximo 5 de diciembre, cuando se celebrará una peregrinación en Guanare, donde se encuentra el santuario de la patrona de Venezuela, con motivo del Año Jubilar Coromotano, a la que ya ha anunciado que asistirá la líder opositora María Corina Machado.

"Después de tanto tiempo lejos de casa, me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes", ha afirmado en su mensaje, que ha arrancado recordando que este jueves se celebra en muchos países el Día de Acción de Gracias.

"La fecha me hace pensar en nuestras propias maneras de agradecer", ha afirmado, asegurando que él, en particular, tiene "mucho que agradecer a los venezolanos, a España" y también a su familia.

Durante este tiempo lejos de Venezuela, ha añadido González, que llegó a España en septiembre de 2024 con ayuda del Gobierno español ante su inminente detención en su país y donde recibió posteriormente asilo, "sus mensajes, sus oraciones, su compañía y, sobre todo, su cariño me han hecho sentir cerca de casa".

El regreso de González, antiguo diplomático y que aceptó presentarse como candidato de la oposición frente a Nicolás Maduro en los comicios de 2024, de concretarse durante los próximos días se produciría después de que hiciera lo propio el pasado 25 de octubre, tras haber permanecido fuera del país durante más de un año ante la imposibilidad de regresar después de salir para recibir en Nóbel de la Paz en 2025.

Precisamente, la dirigente opositora ya había adelantado este miércoles en un acto en la Universidad Central de Venezuela (UCV) que González regresaría "pronto" al país, en un momento en que el país se encamina a una "transición compleja y exigente", en referencia a las conversaciones entre el Gobierno que encabeza Delcy Rodríguez y la oposición, y hacia un "reencuentro anhelado".