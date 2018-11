Egibar cree que Sánchez "tiene decidido" prorrogar presupuestos y le pide que cumpla los acuerdos que PNV cerró con PP

Publicado 06/11/2018 13:19:57 CET

Pide a EH Bildu que "invierta en acuerdos" sobre los presupuestos, aunque considera que hasta ahora ha habido "más postureo que sinceridad"

BILBAO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha afirmado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene decidido" prorrogar los actuales Presupuestos Generales del Estado y que la formación jeltzale "no tiene ni que negociar" las cuentas, "si no se resuelve la cuestión de Cataluña", por lo que le ha exigido que cumpla los acuerdos que el PNV cerró con el PP.

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, el dirigente del PNV ha indicado que Sánchez quiere "ganar tiempo" y ver "qué pasa en Andalucía", en referencia a las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 2 de diciembre, para decidir cuando convocar elecciones generales en España.

"Creo que Pedro Sánchez tiene decidido prorrogar los presupuestos del PP. Quiere ganar tiempo, ver qué pasa en Andalucía y si obtiene un buen resultado y, con otras mediciones que va a realizar, decidir si convoca elecciones en marzo, el 26 de mayo junto a las municipales, forales y europeas o en otoño", ha señalado.

Además, ha considerado que, "si no se resuelve la cuestión de Cataluña", el PNV "no tiene ni que negociar" el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. "No hay ni que hablar -ha asegurado-, y el PSOE lo que tiene que hacer es cumplir los compromisos de esos presupuestos que pueden ser prorrogados. Eso es lo que nos prometió, cumplir los acuerdos que nosotros cerramos con el PP".

"Si tuviera apoyo suficiente para los próximos presupuestos, negociaríamos, pero si no lo tiene, nosotros en estos momentos no somos necesarios. Antes lo fuimos, pero ahora lo son ERC y PDeCAT, y si estos no están, no hay presupuestos, y cómo van a apoyar estos los presupuestos", ha explicado.

PRESUPUESTOS VASCOS

Por otro lado, Egibar ha emplazado a EH Bildu a que "invierta en acuerdos", en referencia a que apoye el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno Vasco, aunque ha indicado que, hasta ahora, ha visto "más postureo que sinceridad" en la actitud de la coalición abertzale.

En su opinión, EH Bildu ha optado por una estrategia "legítima" de "no facilitar el camino al PNV en el ámbito social" e "ir a la confrontación" para ver qué es lo que sucede tras las elecciones municipales y forales del próximo año.

"Piensan que les puede suceder que ayuden al PNV a sacar adelante los presupuestos, que tras las elecciones el PNV vuelva a hacer gobierno con el PSE y que, entonces, para qué ha sido su inversión. Nosotros, en cambio, pensamos que hay que invertir en política y que EH Bildu debe invertir en acuerdos, porque de unos acuerdos luego vienen otros acuerdos", ha afirmado.

En este sentido, el dirigente jeltzale ha señalado que, "aunque los acuerdos sean pequeños, sirven para avanzar, y los vascos lo agradecerán". "Otra cosa es que sea posible o no, y yo en estos intentos hasta ahora he visto más postureo que sinceridad, pero queda un mes, y creo que las claves están ahora encima de la mesa de EH Bildu", ha añadido.

AUTOGOBIERNO

Por otro lado, el portavoz parlamentario del PNV ha preguntado "en qué perjudica" a la sociedad vasca el hecho de tener más autogobierno, y ha asegurado que, "más allá de más autogobierno, queremos el autogobierno completo", ya que, en su opinión, "la sociedad vasca necesita todos los instrumentos políticos, económicos y sociales para decidir su futuro".

"Eso es el autogobierno completo, y, ¿en qué perjudica un planteamiento así a un socialista o a alguien del PP, siendo todos vascos, de aquí, y si defendemos el autogobierno vasco? Esta sociedad pide más autogobierno, o por lo menos una gran mayoría de la representación que hay en el Parlamento. Pedir más autogobierno significa tener más competencias, más responsabilidades, y eso no divide", ha asegurado.

En este sentido, ha afirmado que "los que están en contra de gestionar un autogobierno completo dice que no es bueno para los vascos". "¿Por qué no es bueno? ¿Por qué no es bueno que la Ertzaintza esté de pleno derecho en el espacio de Schengen? ¿O defender sin discusión el Concierto Económico? ¿O por qué es malo tener representación en todas las disciplinas del mundo del deporte?", se ha preguntado.

De esta manera, ha considerado que es "un debate interesante" que se va a llevar a cabo en el Parlamento en los próximo meses, y ha asegurado que "el verdadero debate es saber en qué perjudica a este pueblo tener más autogobierno".

"Lo que está sucediendo es que, los partidos que aquí cada vez tienen menos fuerza y que, en un futuro cercano, cada vez van a tener menos, dicen que podemos partir de aquí, pero que en las Cortes de Madrid los suyos son más y no aceptan esto. ¿Por qué no lo aceptan? ¿Porque no es democrático? ¿Porque es perjudicial para los vascos? ¿O porque tienen un prejuicio político y un modelo territorial en el que España es única y, como mucho, aceptan la singularidad pero debemos probarla muy bien?", ha cuestionado.