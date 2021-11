Elizo (Podemos) niega tajantemente conocer a Villarejo "en ningún espacio, lugar o tiempo"

El comisario asegura que "trabajó" con Gloria Elizo y que usó su despacho como "un buzón"

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actual vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, ha negado este lunes tajantemente que conozca o haya conocido personalmente "en ningún espacio, lugar o tiempo" al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Sale así al paso de las declaraciones del comisario, quien esta mañana antes de entrar como en el juicio por tres piezas de 'Tándem' señaló que "en otro tiempo trabajó" con Elizo y que utilizó su despacho de abogados como un "buzón" además de pagarle "unos honorarios".

En declaraciones a Europa Press, Elizo ha negado conocerle y ha recordado además que cuando Podamos ejercía una acusación activa en la causa 'Tándem', en la que la Audiencia Nacional investiga los negocios oscuros del comisario, Villarejo no solo trató de que fueran expulsados de las distintas piezas separadas aduciendo que la finalidad de su personación era política, sino que incluso se querelló contra ella, querella que fue archivada por el Tribunal Supremo.

A su juicio, las declaraciones del comisario de este lunes responden a una estrategia procesal y denuncia que el objetivo es "embarrar" el proceso. Por otro lado, en un tuit que ha lanzado Elizo este mismo lunes ha señalado con ironía que sí que trabaja con él, pero para que sea devuelto donde ya sabe --en clara alusión a la prisión--.

"Querido 'amigo' Villarejo. Me alegra que estés disfrutando con 'nuestra' serie en Contexto. Una lástima que todos sepan ya qué significa que digas que alguien 'trabajo contigo'. Pero sí. Yo trabajo 'contigo'... para que te devuelvan donde ya sabes. Con tus verdaderos amigos...", ha señalado en ese mensaje en su cuenta de Twitter.

Tras ese primer tuit un tanto críptico ha lanzado un segundo más claro: "Si no se entiende en broma lo digo en serio: NO tengo el dudoso gusto de haber conocido al señor Villarejo en mi vida, JAMÁS he trabajado con él y NO sé muy bien lo que significa usar tu despacho como 'un buzón' pero supongo que se trata de un mensaje dedicado. Pues un honor".

La respuesta de la vicepresidenta tercera del Congreso llega desde Montevideo (Uruguay), donde participa en unas jornadas. Y son la reacción a las declaraciones del comisario, quien señaló tras ser preguntado si solicitará la expulsión de la causa de Podemos, que ejerce como acusación popular, que no tiene interés en que sean expulsado, tal y como sí piden otras defensas.

"Lo único que puedo decir es que gente muy importante como en otro tiempo mi buena amiga Gloria trabajó conmigo y ahora es responsable de temas jurídicos", ha asegurado para luego añadir que le "apetece" que la formación morada siga "inquiriendo y preguntando cosas que deben de salir a la luz" en el juicio por las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor'.

LA QUERELLA DE VILLAREJO EN EL SUPREMO

Fue en octubre de 2020 cuando la defensa de Villarejo se querelló contra el entonces líder de Podemos Pablo Iglesias, y contra Elizo, la exasesora de Podemos Dina Bousselham y a la abogada del partido 'morado' Marta Flor por un presunto delito de acusación y denuncia falsa.

El Tribunal Supremo (TS), que en diciembre de ese año dio por recibida la querella y designó como magistrado ponente para conocer de la causa a Andrés Martínez Arrieta no tardó en inadmitirla a trámite al considerar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito.

En su querella, el comisario señalaba que los querellados imputaron a su patrocinado "hechos inciertos con conocimiento de su falsedad y con temerario desprecio hacia la verdad", y vinculaba esta maniobra del entorno de Podemos con las elecciones generales de abril de 2019.