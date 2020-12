Elorza (PSOE) cree que sería "deseable" que el rey emérito dejase de formar parte de la Familia Real

El diputado del PSOE or Gipuzkoa, Odón Elorza

BILBAO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE por Gipuzkoa, Odón Elorza, ha afirmado que sería "deseable" que el rey emérito, Juan Carlos I, dejase de formar parte de la Familia Real por sus comportamientos "nada ejemplares", y cree que es "él quien pone en crisis la institución de la monarquía".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Elorza ha señalado que el actual jefe del Estado, Felipe VI, administra sus "silencios", lo que es "muy propio de la Casa Real", pero, en este caso, cree que no le beneficia. "Parte de la ciudadanía esperaba su distanciamiento de los que le quieren utilizar para lanzarlo contra el Gobierno de Pedro Sánchez", ha asegurado.

En este contexto, se ha referido a las conversaciones de militares retirados en un chat, en las que se habló incluso de "fusilar a 26 millones" de personas, pero "no dejan de ser altos mandos que tuvieron su importancia en las Fuerzas Armadas", que mantienen una relación y "nunca se sabrá el grado de simpatía que tienen las tesis más cercanas a Vox" dentro del ejército.

"Creo que este grupo de militares no es representativo del sentimiento de las Fuerzas Armadas en España, pero qué duda cabe que hay sectores, no sé de qué magnitud, dentro del ejercito y de la Guardia Civil, etc, que tienen sintonía con los postulados de la extrema derecha", ha apuntado, para subrayar que el "discurso del odio de Vox está alimentando este tipo de actitudes".

A su juicio, estas manifestaciones de militares "no son una amenaza para la democracia, pero generan preocupación". Tras rechazar en sí una investigación en las Fuerzas Armadas, que podría interpretarse como "una caza de brujas" y generaría "lo que algunos quieren: más confrontación y abrir un frente nuevo de bronca política", ha apostado por "cuidar mucho la formación de los militares y las cadenas de mando en las academias". "Hay que analizar la escala de ascensos para ver si funciona como es debido", ha reiterado.

También ha insistido en la necesidad de "aumentar la transparencia de la Casa Real" sobre su patrimonio y ha abogado por cambiar la Constitución en lo referente a la inviolabilidad del rey, "que debería delimitarse a los cometidos únicamente propios de Jefe de Estado".

El dirigente socialista cree "razonable" la posición del Gobierno central de "estabilizar" la actual situación mostrando "lealtad" a la Corona, "por lo que significa ahora abrir un nuevo frente de batalla". A su juicio, la prioridad ahora es superar la crisis y centrarse en los problemas de la ciudadanía.