Elvira Rodríguez avisa: la mesa de diálogo con Cataluña no servirá para nada, el separatismo "coge el dinero y corre"

Cree que lo del Tribunal de Cuentas "pinta mal" para el Govern, que no puede avalar con dinero público la malversación de fondos públicos

La vicesecretaria general de Sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez, ha advertido de que la mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña no servirá "para nada" porque al final los dirigentes catalanes obtendrán más recursos económicos sin renunciar a sus reivindicaciones independentistas, algo que le recuerda al título de la película de Woody Allen 'Toma el dinero y corre'.

"Van a pedir cosas que no se pueden dar y, si no se pueden dar, no sirve para nada. Y si se dan, no pudiendo darse, pues es mucho peor. Con lo cual, yo no tengo mucha confianza en que ese sea el camino", ha declarado en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, se ha preguntado de qué sirve que las dos partes entablen "un diálogo de sordos" en el que la Generalitat se mantiene firme en sus exigencias y el Gobierno de Pedro Sánchez le ofrece otras cosas "completamente distintas". "Pues parece que no llega a ninguna parte", ha concluido.

Asimismo, espera que esa interlocución no sea para "meter dinero y meter dinero" en Cataluña mientras el Govern mantiene sus aspiraciones secesionistas y dice: "Yo cojo el dinero, pero sigo a lo mío. A mí esto no me lo resuelve, pero si usted me da dinero, mejor que mejor". "Se produce lo de aquella película: coge el dinero y corre", ha añadido.

Por otro lado, sobre los avales que el Ejecutivo catalán aprobó, a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), para cubrir las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a decenas de ex altos cargos del Govern encausados por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017, la dirigente 'popular' ha señalado que este asunto "pinta mal".

"El Tribunal de Cuentas no dispone sanciones que son a particulares por haber malversado caudales públicos para que sean los caudales públicos los que atiendan las sanciones", ha explicado Rodríguez, que anteriormente fue subdirectora técnica de este órgano fiscalizador.

En su opinión, esto "puede entenderlo cualquiera", sin ser experto en la materia, teniendo en cuenta además que el Gobierno autonómico intentó primero que alguna entidad bancaria participase en la operación de los avales, ninguna aceptó y "por eso quiere hacer avales públicos" mediante el ICF.

A SÁNCHEZ "LE ENCANTA SER PRESIDENTE" Y QUERRÁ CONTINUAR HASTA 2024

Respecto a los indultos que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos concedió a los líderes independentistas condenados por el 'procés' de 2017, la también diputada del PP en el Congreso ha dicho que no sabe si el Tribunal Supremo acabará revocándolos, pero lamenta que ya se haya generado un "conflicto institucional" por esta cuestión.

Considera que, otorgando esta medida de gracia al exvicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, y a los demás políticos que cumplían penas de cárcel por delitos de sedición y malversación, el Gobierno demuestra su "incapacidad para tomar decisiones que realmente se adapten a lo que se necesita".

"Te piden y te piden y das y das, pero no sirve para nada, porque llegaron los indultos y al día siguiente estaban pidiendo lo mismo y diciendo 'esto no resuelve los problemas'", ha indicado sobre la posición de los partidos separatistas catalanes.

Y en el caso de que el Supremo anulara los indultos, cree que Sánchez tendría que convocar elecciones generales anticipadas, por ese motivo y porque "es incapaz de gestionar la que tiene encima" con temas como la pandemia del coronavirus o el encarecimiento de la factura eléctrica.

"Debería irse, pero no se va a marchar", sino que "va a hacer todo lo posible para aguantar hasta el primer trimestre de 2024", ha pronosticado. No obstante, Rodríguez piensa que el líder del PSOE "está muy cómodo" en el Palacio de la Moncloa "porque le encanta ser presidente" y porque quiere continuar en el cargo en el segundo semestre de 2023, que es cuando España presidirá el Consejo de la Unión Europea.



