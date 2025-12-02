Emma Aparici, principal asesora diplomática de Sánchez en Moncloa, nueva embajadora en Reino Unido

Emma Aparici, a la derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante COP30 en Belém - Pool Moncloa/Fernando Calvo y Pool COP 30

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora principal asesora diplomática del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa, Emma Aparici, será la nueva embajadora de España en Reino Unido, después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde a su nombramiento.

Aparici, diplomática de Carrera, era secretaria general de Asuntos Exteriores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno desde noviembre de 2023, y sucederá en el cargo a José Pascual Marco, nombrado en agosto de 2021 tras la llegada de José Manuel Albares a Exteriores.

Previamente, desde febrero de 2020, la nueva embajadora en Londres había ejercido como directora general del Departamento de Asuntos Exteriores y antes de eso, desde julio de 2018, desempeñó el cargo de jefa de la Unidad de Coordinación del Departamento de Asuntos Internacionales y Seguridad Global en la Secretaría General de Asuntos Internacionales de la Presidencia.

Miembro de la Carrera Diplomática desde 2004, Aparici es licenciada en Derecho. Entre otros puestos, ha sido segunda jefatura/ministra consejera de la Embajada en Trípoli, vocal asesora en el Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con Miguel Ángel Moratinos, además de subdirectora general adjunta de Naciones Unidas.

Asimismo, estuvo destinada en la Misión Permanente ante Naciones Unidas en Nueva York entre 2007 y 2012. Posteriormente, trabajó en el gabinete del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en época de José Manuel Margallo y en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores.