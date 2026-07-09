Un empresario confirma que la abogada de Koldo le propuso reunirse con el "jefazo" de la Fiscalía

Archivo - La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, a su llegada al interrogatorio del juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El empresario Antonio Rodríguez Estepa ha señalado ante el juez del 'caso Leire Díez' que Leticia de la Hoz, abogada del exasesor ministerial Koldo García, le propuso una reunión con el "jefazo" de la Fiscalía para explorar un acuerdo de conformidad en una causa judicial que le afecta.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes jurídicas tras la declaración como testigo de Rodríguez Estepa ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la presunta operativa que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista con el objetivo de desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

Estepa fue condenado por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales en un juicio relacionado con el sector de los hidrocarburos, y actualmente está procesado en el marco del 'caso Gaslow' en la Audiencia Nacional, que también indaga en un presunto fraude millonario en el IVA de hidrocarburos.

El empresario, que declaró como testigo ante agentes de la UCO, aseguró que Leticia de la Hoz le propuso "beneficios procesales" con la condición de que "aportara información comprometedora sobre Repsol, la UCO", el teniente coronel Antonio Balas y "altos cargos de Hacienda", según consta en un informe de la Guardia Civil que recoge esas diligencias.

Este jueves, sin embargo, el empresario ha matizado algunas de las afirmaciones que constan en el mencionado policial, explicando que en su momento entendió que el ofrecimiento de De la Hoz estaba relacionado con un acuerdo de conformidad, mientras que no ha especificado si esta oferta estaba condicionada a que informara sobre cuestiones que pudieran dañar a la UCO, según las fuentes.

LEIRE ERA LA QUE LE PONDRÍA EN CONTACTO CON EL "JEFAZO"

Asimismo, ha expresado que le dijeron que Leire Díez era la persona que habría sido capaz de conseguir la entrevista con el "jefazo" de la Fiscalía para obtener el acuerdo de conformidad, si bien ella no acudió a ese encuentro.

Estepa ha sostenido que la abogada de Koldo no le pidió que hiciera entrega de documentación falsa contra las personas, instituciones y empresas mencionadas, aseverando que el atestado de la UCO está lleno de mentiras contra él, de acuerdo a las mismas fuentes.

De esta forma, ha reducido la colaboración con De la Hoz a que él aportara una serie de documentos que ya constaban en causas judiciales y ha mantenido que no le pidieron nada a cambio de la información que habría entregado, han agregado las fuentes.

Este jueves también ha declarado como testigo el empresario Claudio Rivas, imputado en el 'caso hidrocarburos' de su empresa Villafuel y procesado en el 'caso Gaslow', quien ha negado que la presunta trama le intentara sobornar.