Enrique Santiago asegura que la avalancha que produjo las muertes y heridos más graves el 24-J fue en territorio español

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha asegurado este martes que la avalancha que produjo las muertes y heridos más graves el pasado 24 de junio en el salto a la valla de Melilla tuvo lugar en instalaciones de la frontera española, un espacio "bajo clarísimo control de la autoridad española".

"No hay duda que la avalancha que produjo las muertes y los heridos más graves se produjo en instalaciones de la frontera española, en el edificio de la Aduana española, en un espacio bajo clarísimo control de la autoridad española y bajo competencia española. Con lo cual, la necesidad de la comisión de investigación es evidente", ha trasladado el portavoz de Podemos en la Comisión de Interior en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Tras su visita en la jornada de ayer a Melilla junto al resto de parlamentarios tras el reportaje de la BBC que cuestiona la versión del Ministerio del Interior, Enrique Santiago ha aseverado que "no ha habido mucha transparencia" y desconoce por qué no hay testimonio gráfico de los momentos más tensos.

Así, ha hecho hincapié en que toda la zona donde han ocurrido los hechos "es una zona de soberanía española" y que lo que no se les ha explicado es "cómo es que dos o tres horas después de la avalancha el edificio de la aduana española quedó vació de estas persoans fallecidad o heridas" y "quién los llevó a lo que se llama tierra de nadie".

Santiago ha detallado que Interior les ha informado de que podrán acceder a la garbación completa de las cámaras en Madrid, pero la fecha está por determinar. No obstante, ha apuntado que la infromación que recibieron ayer "directamente" de la Guardia Civil y de las autoridades españoles "han dejado bastante claro cómo fueron los sucesos".

En esta línea, ha calificado de "sorprendente" que meses después no se conozca "ni siquiera el número real de víctimas de personas fallecidas, de personas heridas, que no se hayan identificado a las víctimas y, por lo tanto, no se haya podido, pues la mínima tarea humanitaria de avisar a los familiares".

Asimismo, ha trasladado la necesidad de determinar por qué no se prestó atención médica cuando había dispositivos "apenas a cien metros" de donde estaban ocurriendo los hechos. "Hay un protocolo ya establecido de colaboración para estas situaciones entre la Guardia Civil y los servicios de atención médica, concretamente de Cruz Roja", ha enfatizado.

En cualquier caso, ha destacado que lo fundamental sobre todo es que se tomen medidas para que no vuelvan a suceder tragedias como esta y que "no vuelva nunca más a morir nadie en una frontera española".

También se ha preguntado acerca del motivo por el que si hay una oficina de asilo en la frontera de Melilla para que cualquier persona presente su solicitud de asilo, de protección internacional "por qué no acceden a esa oficina nunca personas de origen subsahariano". "Si estas personas pudieran acceder a la Oficina de Asilo que hay en la frontera o a solicitar asilo protección en el consulado español en Nador que está colindante, no se producirían estos saltos en la valla y no se habría producido esta tragedia", ha asegurado.

Sobre la asunción de responsabilidades, ha señalado que se determinarán al final de la investigación porque ahora no están "en esa fase". Con todo, ha pedido al PP y al PSOE que "sean constructivos" y "reconozcan una realidad" porque tienen la gran "responsabilidad de que no se quede sin determinar lo que ha ocurrido".