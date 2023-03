Enrique Santiago defiende "fortalecer" el proyecto de Díaz y está convencido que Podemos irá a las elecciones con ella

Cree que PSOE se dejó "llevar por las prisas" con la reforma del 'sí es sí' en vez de esperar a futuras sentencias que subirán condenas



MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dirigente de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago, no concibe la posibilidad de que Podemos concurra en solitario a las próximas elecciones generales y cree, además, que todo el espacio confederal es consciente de que hay que "fortalecer" el proyecto de Yolanda Díaz para poder seguir gobernando.

Por otro lado, ha admitido que la toma en consideración de la reforma de la Ley 'solo sí es sí' provocó "momentos de tensión" y opina que el PSOE "se dejó llevar por las prisas" al impulsar su propuesta de cambio. No obstante, ha argumentado que ese bache no define lo que es el Ejecutivo y llama a seguir avanzando en la senda del pacto, como ha pasado con las pensiones.

En una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, y preguntado sobre las posibles alianzas entre Podemos y Sumar, la plataforma que impulsa Díaz, Santiago ha respondido que a él personalmente "no le cabe en la cabeza" que la formación morada concurra en solitario a esos comicios y que nunca ha contemplado ese escenario.

De hecho, el también portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso ha asegurado que todas las fuerzas progresistas quieren "lo mejor" para el país y saben la "diferencia entre fortalecer" el proyecto de Díaz y "no hacerlo es que siga gobernando la izquierda otros cuatro años".

"No hay posibilidad de que la izquierda gobierne si no conseguimos que Sumar mejore las posiciones que ha tenido Unidas Podemos (...) No contemplo la hipótesis de que no vayamos todos juntos", ha ahondado el dirigente de IU.

TODAS LAS REFORMAS PENALES TRAEN CASOS DE REBAJA DE CONDENAS

En cuanto a la controversia dentro de la coalición sobre la reformulación de la Ley 'solo sí es sí', ha reconocido que "efectivamente ha habido demasiado ruido" y que su posición en ese debate ha sido clara, al "defender" el consentimiento en todo lo que tiene que ver con los delitos sexuales donde "no se puede ni mucho menos dar un paso atrás en esta demanda de las mujeres del país".

Bajo su criterio, lo adecuado era esperar a evaluar el desarrollo de la normativa y él siempre ha dicho que todas las reformas penales, incluida la que hizo el PP en 2015, provoca reducción de condenas pero también incrementos.

Es más, ha pronosticado que si a la Ley solo 'sí es sí' se le deja tiempo al final se incrementarán las condenas más altas con los tres nuevos agravantes introducidos en el texto para los delitos sexuales.

"En unos caso se reduce y en otros se agrava", ha disertado Santiago para sostener que, a su juicio, el PSOE debería "haber estado más ponderado" en esta materia, aunque ahora hay que seguir trabajando unidos en la coalición para seguir alcanzado acuerdos como la reciente reforma de las pensiones.

A JUSTICIA LE TOCABA REVISAR LAS SANCIONES DE LA LEY

Además, el dirigente de IU ha asegurado que la posición del grupo confederal fue "unánime" y no se plantearon cambiar el voto en contra a la toma en consideración de la iniciativa del PSOE, para incidir en que los cambios que plantea el socio mayoritario van a frenar la revisión de penas.

Eso sí, ha reivindicado que Unidas Podemos intentó hasta el "último minuto" tratar de pactar con los socialistas, a los que se trasladó "inumerables propuestas", y que la ley salió con el "visto bueno" de todos los ministerios y que cada uno "debió evaluar lo que le incumbía", en el caso de Igualdad lo relativo a los derechos de las mujeres y el de Justicia el asunto de las sanciones.

Y es que Santiago ha afirmado que la Ley 'solo sí es sí' es "buena", se debe medir también por aspectos como la mejora de la protección de las mujeres y que "no ha habido nadie que por esta ley se haya quedado sin sanción". "Ha habido leves rebajas de penas que les ha permitido salir algo antes", ha sostenido sobre los casos de condenados beneficiados por la entrada en vigor de la norma.

En cualquier caso, ha comentado que los ministerios implicados han dicho que son partidarios de corregir el texto y que eso debe hacerse con un pacto, para el cual sigue habiendo "margen de negociación".

Finalmente, Santiago ha dicho que durante este choque "todo el mundo" puede haber tenido motivos para "enfadarse" pero que, tras esa tensión, toca avanzar y rechaza la imagen "negativa" sobre el Gobierno por "injusta", dado que el balance de avances durante la legislatura es claramente positivo.