Enrique Santiago limita a caso "particular" la detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez

Archivo - El diputado de Sumar Enrique Santiago interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha acotado a un ámbito particular la detención este miércoles de la exmilitante del PSOE Leire Díez. No obstante, ha advertido que el límite para su formación es que se "cruce la línea" de una hipotética financiación irregular de un partido.
En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Santiago ha lamentado que "cada día" se están conociendo casos de corrupción, aunque ha lanzado que de momento son "bastante más" los que afectan a PP y Vox".
"Desgraciadamente hay problemas de corrupción. Nosotros hemos dicho claramente cómo analizamos este problema. Todo lo que atañe a personas particulares es de particulares. En el momento que se cruce la línea y lo que aparezca es financiación a un partido, eso ya es otros términos, por supuesto", ha zanjado Santiago.