Enrique Santiago, portavoz parlamentario de IU, encabezará la lista de Frente Amplio por Sevilla

El secretario general del PCE y diputado de Sumar, Enrique Santiago, durante el debate ‘El futuro del movimiento obrero y la izquierda’, en el Recinto Ferial Auditorio Miguel Ríos, a 27 de septiembre de 2026, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago, será el cabeza de lista de Frente Amplio por la circunscripción de Sevilla, según han informado fuentes de su formación a Europa Press.

Santiago vuelve a concurrir por la comunidad andaluza pero cambia de circunscripción respecto a 2023, cuando entonces fue cabeza de lista por la provincia de Córdoba.

Las citadas fuentes han recalcado que Santiago fue elegido como número uno de la lista por Sevilla con el 97% de votos favorables de la coordinadora provincial de IU el pasado miércoles día 21.

Durante esta legislatura ha sido uno de los portavoces adjuntos del grupo plurinacional y también ha ostentado la portavocía de las comisiones de Interior y Justicia del grupo plurinacional.

En Andalucía también han sido propuestos como cabezas de listas el abogado y activista de la Flotilla rumbo a Gaza, Rafael Borrego, por la provincia de Málaga mientras que en Córdoba el número uno es para el líder provincial de IU, Sebastián Pérez.