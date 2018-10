Podemos, ERC y PDeCAT se abstendrán en la votación del déficit y el techo de gasto, que están abocados al fracaso

Actualizado 27/07/2018 11:00:03 CET

Los grupos parlamentarios de Unidos Podemos (67 diputados), ERC (9) y PDeCAT (8) han anunciado este viernes su abstención en la votación del techo de gasto y los objetivos de déficit en el Congreso de los Diputados, por lo que están abocados al fracaso. La previsión es que en la votación de este viernes sólo voten a favor los 84 diputados del PSOE, los cinco del PNV y quizá el de Nueva Canarias, es decir, en el mejor de los casos 90 diputados. Por su parte, PP (134), Ciudadanos (32), Bildu (dos), Unión del Pueblo Navarro (2), Foro Asturias (uno) y Coalición Canaria (uno), lo harán en contra. En total se calculan 172 'noes'.

De este modo, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha decidido que se va a abstener, según han avanzado a Europa Press fuentes del grupo confederal y ha confirmado después la portavoz adjunta, Ione Belarra.

"No podemos apoyar favorablemente un techo de gasto que está pensado para buscar la abstención del PP", ha explicado la portavoz en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que con este "gesto" quieren "mandar un mensaje" al PSOE: "Tiene que elegir".

En esta línea, las fuentes consultadas afirman que se trata de "un techo de gasto diseñado para conseguir el voto favorable del Partido Popular, ya que las cifras del techo de gasto impulsado por el Gobierno deja 5.000 millones de oxígeno presupuestario por el camino".

Es decir, creen que "son unas cifras que solo miran hacia la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado", una Cámara que, desde la reforma de la ley de estabilidad que llevó a cabo el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, tiene la capacidad de tumbar el techo de gasto. "El PP tiene la llave. Ya ha dicho que va a votar en contra. Son ellos los que lo tumban", ha enfatizado Belarra.

Por ello, el partido morado aprovecha su abstención como un toque de atención al Gobierno, para pedirle por un lado que deje de mirar al PP, y por otro, que lleve a cabo una reforma de esa ley para acabar con la capacidad de veto del Senado en el techo de gasto.

De hecho, en Unidos Podemos creen que el Gobierno "tendría que haber propuesto en primer lugar la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria", para evitar que el PP tuviera la última palabra en la aprobación del techo de gasto, y así hubiera sido posible una negociación con las fuerzas que apoyaron la moción de censura que hizo a Pedro Sánchez presidente.

A este respecto, las fuentes consultadas afirman que están dispuestos a "colaborar en un 'pack antiausteridad'" que acabe con la "crisis de precariedad en la que ha sumido a España el PP". Eso sí, insisten en que para ello "es clave acelerar una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria", así como "levantar la regla de gasto que ahoga a los Ayuntamientos y derogar los reales decretos de 'racionalización del gasto' que ahogan la sanidad, la educación y la dependencia".

"El Gobierno tiene que reconsiderar su posición", ha defendido Belarra, quien ha explicado que la decisión de abstenerse, que junto a la de otros grupos impedirá que la senda de déficit salga hoy adelante, la han tomado "tras un debate muy amplio".

"Pero teníamos muy claro que quien hace imposible que esto salga adelante es el PP", ha reafirmado la dirigente 'morada', quien ha negado que la derrota que sufrirá el Gobierno este viernes en el Congreso vaya a provocar un posible adelanto electoral. "Para nada. No estamos en el momento de los chantajes", ha afirmado.

ERC TAMBIÉN SE ABSTENDRÁ

Del mismo modo, los nueve diputados de Esquerra Republicana han decidido finalmente abstenerse también.

Y es que, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, ERC ha optado finalmente por la abstención. El miércoles su portavoz, Joan Tardà, ya avisó de que sus votos no serían decisivos si el PSOE no lograba que el PP no usara su mayoría absoluta en el Senado para tumbar la senda de déficit. La decisión de la Cámara Alta es determinante en este caso porque si rechaza el acuerdo, éste no vuelve al Congreso.

PDECAT SE UNE A PODEMOS Y ERC

Por su parte, el PDeCAT ha anunciado también su abstenció alegando la "falta de negociación" por parte del Gobierno. "Ya dijimos que había que negociar y llegar acuerdos, no ha sido así", ha subrayado en un mensaje en Twitter el portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Campuzano.

Asimismo, el diputado independentista ha emplazado a que el Gobierno negocie ahora con la Generalitat la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria para "impedir el veto del PP".

89 O 90 SÍES FRENTE A 172 NOES

Así las cosas, la previsión es que en la votación de este viernes sólo voten a favor de los objetivos de déficit los 84 diputados del PSOE, los cinco del PNV y quizá el de Nueva Canarias, es decir, en el mejor de los casos 90 diputados. Por su parte, PP (134), Ciudadanos (32), Bildu (dos), Unión del Pueblo Navarro (2), Foro Asturias (uno) y Coalición Canaria (uno), lo harán en contra. En total se calculan 172 'noes'.

De su lado, los cuatro diputados de Compromís tienen previsto abstenerse.

MONTERO SUBIRÁ A LA TRIBUNA PARA DEFENDER LOS OBJETIVOS DE DÉFICIT

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subirá a la tribuna del Salón de Plenos para defender el acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda para las Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2019-2021 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2019, conocido como techo de gasto, que se eleva un 4,4%, hasta los 125.064 millones de euros, y supone el primer paso de cara a la elaboración de los Presupuestos de 2019.

Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apeló a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios de cara a la votación de la senda de estabilidad de este viernes, si bien aseguró que el Ejecutivo presentará en tiempo un proyecto presupuestario para 2019 con la senda que plantea o con la anterior del Gobierno de Mariano Rajoy.

NO ES IMPRESCINDIBLE PARA LOS PRESUPUESTOS

La Ley de Estabilidad Presupuestaria, ley orgánica en la que se regula dicho acuerdo, establece que, en caso de que las Cortes no aprueben el techo de gasto, el Gobierno deberá volver a remitir a las Cortes un nuevo acuerdo en un plazo máximo de un mes.

Sin embargo, en ningún momento establece que su aprobación sea imprescindible para la aprobación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el cual debe ser remitido por el Gobierno a las Cortes antes del 30 de septiembre, según recoge la propia Constitución.

LOS NUEVOS OBJETIVOS

La nueva senda presupuestaria del Ejecutivo socialista contempla un déficit del 1,8% para 2019, distribuido entre el Estado (0,4%), comunidades autónomas (0,3%) y la Seguridad Social (1,1%); mientras que para 2020 augura un desajuste del 1,1% del PIB, procedente de una décima del Estado, otra de las CCAA y nueve décimas de la Seguridad Social.

Para 2021 solo contempla cuatro décimas de déficit público, en su totalidad procedentes de la Seguridad Social, ya que el resto de administraciones presentarán estabilidad presupuestaria y superávits. De hecho, las corporaciones locales registrarán superávits en todos los ejercicios.

En cuanto a los objetivos de deuda pública, el Gobierno pronostica un nivel del 96,1% del PIB para 2019, y que descienda al 94,1% en 2020 y al 91,5% en el ejercicio 2021.