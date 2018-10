ERC anima a Torra a acudir al Congreso: "Debe expresar sus posiciones en todas partes"

Publicado 04/09/2018 14:46:29 CET

Esquerra Republicana (ERC) ha animado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a aceptar la invitación de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para defender su proyecto en las Cortes Generales.

"Cuando uno cree que sus posiciones son legítimas y democráticas, debe expresarlas en todas partes", ha señalado el portavoz de ERC, Joan Tardà, aunque admite que la decisión final corresponde al dirigente de Junts Per Catalunya.

Por otro lado, Tardà ha insistido en que la propuesta de Pedro Sánchez de celebrar un referéndum sobre el autogobierno de Cataluña caerrá en saco roto porque no tiene en cuenta el "anhelo" de los catalanes independentistas.

El dirigente de ERC ha cuestionado la idea lanzada de Sánchez advirtiendo de que "su lógica no puede ser de quita y pon". "El independentismo no pueda imponer una solución al 50% de los catalanes no independentistas", pero tampoco al revés, ha apuntado.

A su juicio, Sánchez utiliza la lógica "de manera torticera" y ha llamado a "todos" a "jugar limpio" desde el punto de vista intelectual y político.

Para Tardà, la solución a la crisis catalana pasa por celebrar un referéndum con el que tanto los catalanes independentistas como los que no "se sientan interpelados".