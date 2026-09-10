ERC cree que el Gobierno está poniendo "a los pies de los caballos" a Robles para no hablar de Marruecos

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su salida de una sesión plenaria - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que el Gobierno está poniendo "a los pies de los caballos" a la ministra de Defensa, Margarita Robles, encargada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para que se hable de sus luchas internas y no de la posible implicación de Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio.

Según los documentos desclasificados este miércoles por el Gobierno, el CNI avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de un "llamamiento" en redes sociales para llevar a cabo un "asalto por valla y mar" a la ciudad autónoma a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp el día 29 de julio, la víspera de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.

A raíz de esta información y preguntado sobre si cree, como desliza Moncloa, que el CNI actuó de forma negligente, el independentista catalán sostiene que el Gobierno está realizando "un señalamiento claro" a Robles.

"Creo que están poniendo a los pies de los caballos a Robles porque prefieren que se hable de sus disputas internas que de lo que se estaba hablando hasta hace media hora, que es de Marruecos", ha dicho Rufián, quien opina que el Gobierno actúa con "temeridad" al hablar de una posible negligencia por parte del CNI en la crisis de Ceuta. Pero "la temeridad es la ideología más transversal dentro del gobierno para según qué cosas", ha apostillado.

Por último, y preguntado sobre las razones por las que el Ejecutivo intenta no molestar a Marruecos, el portavoz de ERC en Madrid ha respondido señalando que la frontera con el país vecino está abierta y que "si la cierra, España tiene un problemón".