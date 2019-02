ERC descarta cambiar su voto en el último momento "si no hay un cambio sustancial" en la postura de Sánchez

Publicado 13/02/2019 12:36:49 CET

El portavoz de ERC en el Parlament de Cataluña, Sergi Sabrià, ha descartado este miércoles que la formación vaya a respaldar los Presupuestos Generales del Estado en el último momento "si no hay un cambio sustancial" en la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a las "condiciones" que los partidos independentistas catalanes le vienen imponiendo.

"A día de hoy, si no hay un cambio sustancial, está mas que claro y el discurso de ayer de Joan Tardá fue clarísimo", ha señalado en relación a la postura que mantuvo en el Congreso el portavoz parlamentario de ERC durante la primera sesión del debate de los presupuestos, al que la formación ha concurrido con una enmienda de totalidad.

En declaraciones a los medios en las inmediaciones del Tribunal Supremo, donde se celebra el juicio a los 12 líderes independentistas por el proceso soberanista desplegado en Cataluña en 2017, Sabriá ha incidido en que "las condiciones de ERC" para apoyar las cuentas "están fijadas desde hace mucho tiempo".

Estas, según ha dicho, "pasan por una mesa de diálogo con un relator y por el final de la represión" que, en su opinión, "se ha estado viviendo en las últimas semanas". "Cada vez parece más improbable que Sánchez se muestre dialogante y como un gobierno que quiere resolver los problemas políticos con política. Cada vez le veo más afectado por el triunvirato de derechas", ha apostillado.

Con todo, opina que si el fracaso de las presupuestos lleva a elecciones, será por propia decisión del presidente ya que "Sánchez tiene muchísimas maneras para tirar esta legislatura hacia adelante incluso sin los presupuestos".

Elude así tener responsabilidad si este es el desenlace porque "en todo caso, las elecciones seguro que no están en manos de ERC". "Creemos que hay un problema político en Cataluña que hay que afrontar con política y quien no es capaz de afrontar este tema lo que no nos puede es echar la culpa de unas elecciones", ha añadido.

En cuanto al juicio en sí, considera que es "una vergüenza". "El Tribunal Supremo tiene dos opciones, seguir a VOX u optar por la justicia y las libertades. Si hace lo que debe, esto, las doce personas van a ser absueltas", ha zanjado.