ERC exige al Gobierno que explique el rescate de Plus Ultra para evitar que se mezcle lo real con lo inventado

Archivo - El diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC), socio parlamentario del Gobierno, ha pedido este miércoles al Ejecutivo de Pedro Sánchez que explique el rescate público de la aerolínea Plus Ultra para evitar que se siga mezclando "lo real con lo inventado y los casos judiciales con los casos fabricados".

Así lo ha verbalizado el diputado de ERC Francesc Marc Álvaro durante su intervención en el debate de una moción del PP que persigue forzar al Gobierno a revisar el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó dicho rescate ante las sospechas de tráfico de influencias que investiga la Justicia.

Pese a que ha apuntado que el PP "no tiene autoridad" para pedir cuentas al Gobierno por rescatar Plus Ultra, sí ha admitido que es necesario que éste hable para frenar que las acusaciones del PP vayan creciendo. "Nosotros también reclamamos explicaciones porque es cierto que se mezcla lo real con lo inventado y los casos penales y los casos fabricados", ha dicho.

LÍO CON LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO

Si bien formalmente el enunciado de la moción versaba sobre las políticas desarrolladas por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a la que el PP dirigió la interpelación en el último Pleno de control, los de Alberto Núñez Feijóo presentaron un texto exigiendo al Gobierno que dé cuenta de las operaciones y actuaciones que se realizaron desde diversos ámbitos del Consejo de Ministros para la consecución de rescate de Plus Ultra. Texto que pasó el filtro de la Mesa del Congreso.

Durante la defensa de dicha moción, el diputado 'popular' Pedro Muñoz ha dedicado su alocución a poner de relieve todos los casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE, lo que ha llevado a la Presidencia del Congreso --ejercida por el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis-- a llamar a la cuestión porque no estaba haciendo alusión alguna al desempeño de la ministra Saiz. Incluso le ha advertido en dos ocasiones que si no lo hacía, le retiraría la palabra.

Entre las protestas de la bancada del PP, Muñoz ha recomendado al presidente que leyese el contenido de la moción, y no sólo el enunciado, y ha continuado su intervención cargando contra la corrupción del PSOE y centrándose, concretamente, en el "escándalo" de Plus Ultra. "Lo que parecía un rescate irregular e incomprensible, se ha convertido en el gran escándalo de Zapatero. ¡Qué socialista todo!", ha ironizado.

VOX PIDE QUE DEVUELVAN LOS 53 MILLONES

En Vox, el diputado Pablo Sáenz Alonso, ha saludado el grueso de la moción 'popular' porque, según sus palabras, el rescate de Plus Ultra supone "un episodio más de utilización partidista e irregular de los fondos públicos", pero considera que, además de pedir al Gobierno revisar dicho rescate y depurar las responsabilidades políticas "hasta sus últimas consecuencias", es necesario reclamar a la aerolínea la devolución "inmediata" de los 53 millones de euros recibidos, como así consta en la enmienda presentada.

Frente a esto, el PSOE, a través de su diputada Elisa Garrido, ha tachado de "vómito" la moción del PP, al que ha afeado que no haya propuesto ni una sola medida en materia de legalidad y de transparencia porque, según ha dicho, su proyecto para España pasa únicamente por "derogar el sanchismo" "vomitando fango e intentando arrastrar a todo el mundo por el barro".

En esta línea, desde Sumar, socio minoritario del Gobierno, la diputada de Sumar Aina Vidal ha comenzado lamentando que al PP sólo le haya durado "24 horas" el aura de la visita del Papa y para recriminarle que sea precisamente este partido quien se presente como "adalid" de la lucha contra la corrupción. "Es de traca", ha comentado.