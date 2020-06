ERC, Junts y Bildu rechazan la reprobación de Marlaska que pide el PP, pero ven motivos para censurarle

Vox y Cs respaldan una moción del PP que exige su cese por la crisis generada en la Guardia Civil tras apartar a Pérez de los Cobos

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los independentistas de Esquerra Republicana (ERC), Junts y Bildu han rechazado reprobar del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la crisis generada en el seno de la Guardia Civil tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, como ha planteado el PP en el Pleno del Congreso, pero aseguran que sí hay otros motivos para censurar la actuación del ministro. La votación tendrá lugar este jueves y, a la vista de las posiciones de los portavoces, no tendrá votos para salir adelante.

Los 'populares', por boca de su diputada Ana Beltrán, han vuelto a reclamar el cese de Marlaska para que la "dignidad" vuelva al Ministerio de Interior y para que este "soldado de (Pedro) Sánchez" deje de "mentir" a los españoles, "denigrar" las instituciones y "maltratar" a los servidores públicos. "Dignifique la política y váyase", ha proclamado Beltrán.

Y así lo recogen en la moción en la que se censura al titular de Interior por su decisión de destituir a Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid por pérdida de confianza al no informar sobre la investigación judicial del 8M. Pese a sumar el respaldo de Vox y Ciudadanos, la iniciativa del PP no saldrá adelante porque, además del PSOE y Unidas Podemos, las formaciones independentistas ya han avanzado que rechazan ese veto.

Eso sí, todas ellas han apuntado que Marlaska sí debe ser reprobado, pero no por las causas que alegan los 'populares', sino por las "torturas" que, según han denunciado ERC, Junts y Bildu, no quiso investigar siendo juez de la Audiencia Nacional o por su "falta de contundencia" a la hora de impedir "abusos" policiales en Cataluña.

Y tampoco por haber apartado de Pérez de los Cobos, quien dirigió el dispositivo de seguridad desplegado en Cataluña para tratar de impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, algo que, según la diputada de ERC Marta Rosique", el ministro ha hecho "bien, aunque "tarde".

SE MERECE "LA MÁS COLOSAL DE LAS REPROBACIONES"

En Bildu su portavoz Mertxe Aizpurua sostiene que Marlaska se merece "la más colosal de las reprobaciones" pero por "lo que no hizo ante decenas de detenidos vascos que fueron torturados" pero ha recalcado que no harían "el juego a la derecha" apoyando su moción.

En la misma línea ha abundado Jaume Alonso Cuevillas, de Junts, quien ha añadido que por lo que no iba a reprobar su partido al ministro es por hacer cesado a Pérez de los Cobos, y el representante de Compromís, Joan Baldoví, quien ha defendido que si por algo habría que señalar a Marlaska es por no haber destituido antes de un coronel que, a su juicio, no es más que "un garbanzo negro" dentro del a Guardia Civil. Una reflexión ésta que ha compartido el diputado de Unidas Podemos Rafael Mayoral.

En el PSOE Felipe Sicilia ha criticado que el PP plantee reprobar a Marlaska habiendo tenido al frente del Ministerio del Interior a Jorge Fernández Díaz --"no les queda ni pudor ni vergüenza", ha dicho--, y ha pedido al primer partido de la oposición que deje de "manosear" a la Guardia Civil. "Con su actitud no son más patriotas sino unos simples y patéticos patrioteros", ha denunciado.

Por contra, la propuesta del PP ha sido apoyada tanto por Vox como por Ciudadanos, que también llevan semanas pidiendo la dimisión de Marlaska, como por Unión del Pueblo Navarro (UPN), quienes han coincidido en denostar la ausencia del ministro en el Pleno durante el debate de esta moción.

QUE SEA RESTITUIDO EN SU PUESTO

En Vox, su secretario general, Javier Ortega Smith, ha apuntado que el ministro ha quedado "retratado" para la historia por el "indigno" cese de Pérez de los Cobos, un hombre que representa "el respeto a la lealtad constitucional" frente a los golpistas y de quien han pedido, a través de una enmienda, que sea restituido en su puesto. Su petición se suma al texto del PP.

También en Ciudadanos han denostado el "ataque" a la independencia judicial practicado por Marlaska y ha censurado que aquellos que llaman "torturadores" a la Policía y Guardia Civil estén "disfrutando" con su "purga" en el Ministerio del Interior.

"Marlaska no puede estar un minuto más en el cargo. Necesitamos a alguien que ponga las cosas en su sitio en relación con los presos de ETA y la Guardia Civil", ha apuntado, de su lado, el diputado de UPN Carlos García Adanero, cosechando los aplausos de las bancadas del PP y Vox.