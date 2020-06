ERC no desvela su voto al suplicatorio de Laura Borràs: "No nos gusta elegir entre anticorrupción o antirrepresión"

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha subrayado este martes que la lucha contra la corrupción, junto con el independentismo, son las señas de identidad de su formación, pero no ha querido adelantar si apoyarán o no el suplicatorio para que la portavoz de Junts, Laura Borràs, sea investigada por el Supremo y ha pedido unidad de acción de los partidos independentistas en esta cuestión. "No nos gusta elegir entre anticorrupción o antirrepresión", ha confesado.

Según ha explicado en una rueda de prensa en la Cámara Baja, los partidos soberanistas del Congreso quieren pactar su posición en este asunto también con otras formaciones como Más País o Compromís --que comparten el Grupo Plural con Junts--, pero ha rehusado concretar si están pensando en una abstención conjunta ante la petición del Supremo para investigar a Borràs por los delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

"Sería bueno que todos tuviéramos una posición común", se ha limitado a decir, incidiendo en que aún está por decidir el sentido de su voto. La primera votación al respecto tendrá lugar este jueves en la Comisión del Estatuto de los Diputados, donde se decidirá qué propuesta se eleva al Pleno del Congreso.

NO A LOS JUICIOS MEDIÁTICOS

A la pregunta de si considera que la petición del Supremo para investigar a Borràs se enmarca en una "persecución política", Rufián ha recalcado que "hay que ser muy respetuosos con las personas que están en la cárcel y el exilio por defender sus ideas", a la vez que ha rechazado los "juicios mediáticos" como el que, augura, puede sufrir la portavoz de Junts.

"No nos gusta tener que elegir entre anticorrupción o antirrepresión", ha enfatizado, expresado también su rechazo a los "juicio paralelos" y los "juzgados intoxicados".

En cualquier caso, Rufián ha insistido en que el voto de ERC en este asunto no será determinante en absoluto. "Lo que suceda no depende de ERC, que ni suma ni resta en el resultado", ha detallado, llegando a decir que su posición en el fondo será "irrelevante" porque "las matemáticas ya están hechas" y el suplicatorio saldrá adelante en cualquier caso.

También ha señalado que la autorización del suplicatorio significaría dar vía libre a que Borràs "dé explicaciones" ante el Supremo. "De eso se trata, porque somos diputados, no por cómo nos llamemos", ha añadido recordando el fuero del que gozan sus señorías.

De momento, tampoco Bildu quiere adelantar cómo se posicionará ante el suplicatorio a la portavoz de Junts, mientras que desde Compromís se muestran abiertos a intentar buscar esa posición en la votación sobre este asunto cuando llegue al Pleno de la Cámara.