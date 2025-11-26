ERC pide al PSOE que, además de "llorar" por su fiscal, cambie leyes para tener un Poder Judicial "decente"

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC) ha aconsejado este miércoles al PSOE que, más allá de "llorar" por la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, lo que tiene que hacer es cambiar la ley en favor de un Poder Judicial "decente".

"Yo lo que le pido al PSOE es que, más allá de llorar y hacer exclamaciones y tuits, cambien la ley y que en este país haya un Poder Judicial decente", ha manifestado Rufián en los pasillos del Congreso.

Preguntado sobre qué le parece que tres de los magistrados del Tribunal Supremo que condenaron a García Ortiz, que este mismo lunes presentó su dimisión, estuvieran participando en un curso del Colegio de Abogados de Madrid, Rufián ha respondido que su partido está "en quinto de este tipo de cosas".

"Han metido en la cárcel a nueve personas por un referéndum, todo el mundo sabe por qué fueron a la cárcel los chavales de Alsasu, porque eran de Alsasu. Entonces, nada, ahora les está tocando al PSOE", ha concluido.