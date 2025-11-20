ERC sostiene que la condena al fiscal general pone en evidencia que "Ayuso no se toca"

Archivo - El portavoz parlamentario de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ofrece una rueda de prensa previa a la Junta de Portavoces, en el Congreso - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido este jueves que la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pone de manifiesto que a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no se toca".

Así lo ha escrito en un mensaje publicado en su red social 'X', recogido por Europa Press, después de que el Tribunal Supremo haya condenado al fiscal general a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

El independentista catalán sostiene que el escándalo de las mascarillas "pilló" al que fuera presidente del PP Pablo Casado, con el que rodea al novio de la presidenta madrileña ha salido afectado el fiscal general del Estado.

"Hermano de Ayuso. 280.000 euros en comisiones. ¿Quién pilla? Pablo Casado. Novio de Ayuso. 350.000 euros en comisiones.¿Quién pilla? El fiscal general del Estado. El mensaje es claro: Ayuso no se toca", ha manifestado.