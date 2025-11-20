Junts, tras la condena a García Ortiz: "Para el PSOE, la Justicia deja de ser justa sólo cuando les afecta a ellos"

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, se ha quejado este jueves de que los socialistas sólo critican las resoluciones judiciales cuando les perjudican a ellos. "Para el PSOE la Justicia deja de ser justa solo cuando les afecta a ellos", ha indicado, en referencia a la reacción del Gobierno contra la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En un audio facilitado por Junts, Nogueras apunta que los catalanes son "los menos sorprendidos" por la decisión del Tribunal Supremo, que ha impuesto una condena de dos años de inhabilitación al fiscal general por revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Los catalanes somos los menos sorprendidos por este desenlace, porque conocemos al Supremo y también porque sabemos de quién depende la Fiscalía", ha apuntado Nogueras, antes de recordar que PSOE y PP pactaron la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de concluir que "la corrupción española está institucionalizada, hoy en 'Génova' y mañana en Ferraz".