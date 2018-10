Erkoreka cree que Urkullu sería "un excelente" candidato a lehendakari

Actualizado 06/12/2011 20:36:16 CET

BILBAO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado electo del PNV al Congreso, Josu Erkoreka, ha asegurado que Iñigo Urkullu sería "un excelente, un buenísimo" candidato a lehendakari, "como es también un buen presidente del EBB".

En una entrevista a la cadena Ser, recogida por Europa Press, Erkoreka ha respondido, de esta forma, tras ser preguntado si cree que el presidente del Euzkadi Buru Batzar sería un buen candidato a lehendakari.

Erkoreka ha asegurado desconocer "qué es lo que exactamente bulle en la mente" de Urkullu. "Si él tiene intención de hacerlo o no, no tengo ni idea, pero esto se despejará en unos meses", ha dicho, para recordar que el mismo Urkullu manifestó, preguntado por esta posibilidad, que, "según los estatutos del partido no es imposible que el presidente del EBB sea también o pueda ser candidato a lehendakari, independientemente que después pueda concurrir un caso de incompatibilidad".

En cuanto al acuerdo presupuestario alcanzado por PSE-EE y PP en Euskadi, Erkoreka ha afirmado que "no constituye sorpresa" y ha añadido que el PP "está jugando como el chicle, se acerca o aleja del Partido Socialista según convenga o según interese a cada momento o coyuntura".

No obstante, ha reconocido que, después de las elecciones generales, el PP "anunció que no iban a dejar solo a Patxi López, que iban a sostener a este gobierno hasta el final y, sostener un gobierno hasta el final, significa ante todo y sobre todo, apoyarle las cuentas públicas, porque es una de las herramientas fundamentales que necesita un ejecutivo para actuar".

"Ahora bien, al mismo tiempo vienen diciendo que están muy poco satisfechos con la gestión gubernamental que hace este gobierno y que, por lo tanto, van a ser cada vez más exigentes, más duros y que le van a poner más condiciones", ha recordado, para criticar que "esto no se ha puesto de manifiesto ahora".

Tras reiterar que el apoyo presupuestario "no sorprende a nadie", Erkoreka ha advertido de que "la clave está en saber en qué va a consistir exactamente ese énfasis crítico que el PP va a poner partir de ahora en los apoyos que preste al Gobierno de Patxi López", ya que "todo hace sospechar que lo harán en sintonía con las pautas que vengan de Madrid".

PP

En relación a la nueva legislatura con mayoría absoluta del PP en el Congreso, Erkoreka ha señalado que es "un enigma" lo que van a hacer los populares porque "la única referencia de que disponemos es el programa electoral con que concurrieron a las elecciones, que todo el mundo sabe que estaba cargado de ambigüedades".

"Lo que sí parece previsible es que la legislatura se anuncia con recortes y lo único que ha dejado claro Rajoy estas últimas semanas es que no se va a apartar de la senda del déficit, y la senda marcada para el déficit presupuestario español es muy dura, significa que el año que viene hay que bajar al 4,4 por ciento y al siguiente al 3 por ciento, y eso sin recortes va a ser muy difícil", ha manifestado.

Asimismo, ha reconocido que, "numéricamente", al PP no le van a hacer falta consensos, aunque parece que "su voluntad en un principio es la de ampliar planteamientos, buscar alianzas y apoyos de amplia base, pero ya veremos cuál es el planteamiento finalmente".

Erkoreka ha advertido de que "la crisis es muy dura y nadie puede pensar que por disponer de una mayoría absoluta, en este caso en ambas cámaras, puede, por sí mismo, resolver los problemas y afrontar estos desafíos".