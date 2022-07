Errejón apoya el "golpe de timón" de Sánchez y pide ir "hasta el final": La gente no aguanta más decepción

Sánchez comparte la necesidad de acelerar la transición ecológica y defiende que su Gobierno es "verde y ecologista"

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha mostrado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su beneplácito al "golpe de timón" progresista con las medidas anunciadas ayer, pero le ha instado a "llegar hasta el final" con "fortaleza" porque la ciudadanía "no aguanta una decepción más".

Durante su intervención en la segunda sesión del Debate del Estado de la Nación, ha reclamado más medidas como una reforma fiscal "justa" y el control de precios a los sectores inflacionista, para que la banca o las energéticas no repercutan en los consumidores el coste de los nuevos tributos avanzados ayer por el jefe del Ejecutivo.

Errejón ha subrayado que lleva desde marzo advirtiendo de que la legislatura había llegado a un "momento de bifurcación", que tenía que acabar el "triunfalismo" y que todo se resumía en "quién iba a pagar la crisis y cómo se iban a redistribuir las cargas".

Por tanto, ha ensalzado que era necesario ese giro "firme" de Sánchez a la izquierda y que la reacción crítica ayer al paquete de iniciativas por parte de la bancada de la derecha "clarificó el camino" y marca la senda que el Ejecutivo debe transitar "con todo".

EL "DESPRESTIGIO DE LA POLÍTICA" SOLO BENEFICIA A LA REACCIÓN

También ha disertado que el Debate llega a tras siete años en un momento de clima "enrarecido", con la sociedad moviéndose entre la "desconfianza y el descreimiento" y con la sensación de "desprestigio" de la política que solo beneficia a la "reacción".

Por tanto, ante ese desencanto ha recetado "traer la política de vuelta a la vida cotidiana" para hacer a los "débiles más fuertes". Una hoja de ruta que Más País abandera al abrir un "verdadero debate" sobre la salud mental, que ahora necesita poner más psicólogos en la sanidad pública, la reducción del tiempo del trabajo por conciliación y ahorro energético, el control de los algoritmos en actividades económicas, la apuesta por la reindustrialización verde y el combate contra la violencia machista y la homofobia.

En consecuencia, Errejón ha demandado una política "pública decidida" ante los sectores empresariales que están echando "un pulso al Estado y no pueden ganar", porque a su criterio la "clave de época actual" es el "retorno del Estado" como agente emprendedor "justo" que eleva el gravamen, por ejemplo, de los beneficios caídos del cielo como han emprendido otros países comunitarios.

Para el diputado, no vale con "quedarse a medias" y defiende "pisar el acelerador" con medidas como una reforma fiscal progresiva para que aporten más las grandes fortunas y empresas, al avisar a Sánchez que si no la acomete abonará el terreno para que la derecha la hará dentro de un año para beneficiar a los de arriba. También ha dicho que no legitimidad para un pacto de rentas si no se exige esfuerzos a directivos como el presidente del Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. "Hay que ganar la guerra al pesimismo y solo se puede generando un ciclo virtuoso", ha remachado.

SÁNCHEZ DESTACA LOS PASOS DADOS EN SALUD MENTAL

Por su parte, el presidente ha agradecido el tono de la intervención del líder de Más País y comparte la necesidad de acelerar la transición ecológica, donde se han dado pasos importantes en esta materia para concluir que el actual Ejecutivo es "ecologista y verde".

También ha reivindicado el aumento de medios y nuevas medidas para reforzar las actuaciones pata mitigar incendios, con el compromiso de aprobar un marco estatal para reconocer los derechos laborales de los cuerpos de extinción de fuegos a nivel autonómico.

Además, el presidente ha presumido de que España es el tercer país, tras Grecia y Lituania, que más recursos ha desplegado para amortiguar los efectos de la inflación con el despliegue de más de 30.000 millones de euros, para zanjar que la crisis no debe ser excusa, como ocurre con la derecha, para desplegar con potencia las energía renovables.

Finalmente y en materia sanitaria, ha agradecido las aportaciones de Más País a la salud mental y ha desglosado que, desde 2018, se han incrementado las plazas en psiquiatría del 27%, que en el caso de los psicólogos clínicos se eleva al 67%. Todo ello unido a la puesta en marcha de un plan de salud mental dotado con 100 millones de euros en tres años y su reciente anuncio de desplegar un Centro Estatal de Salud Pública para reforzar este servicio.