Errejón asegura que se querelló contra Mouliaá para "poner un límite a las difamaciones y a las calumnias"

1073354.1.260.149.20260327104419 El exportavoz de Sumar Íñigo Errejón atiende a los medios de comunicación a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado de Sumar Íñigo Errejón ha señalado este viernes que no viene a "defenderse" sino a "poner un límite a las difamaciones y a las calumnias" de la actriz Elisa Mouliáa, ha indicado a la entrada de los juzgados donde están citados a declarar por la querella que presentó el expolítico contra ella.

"La verdad se tiene que abrir camino en primer lugar en las instituciones de justicia", ha señalado en declaraciones a los medios Errejón, que presentó una querella contra Mouliaá por presuntas calumnias después de que la actriz le acusara de extorsionar a dos testigos que declararon en la causa en la que se investiga un supuesto delito de agresión sexual del expolítico.

El exdiputado ha aseverado que "hace bastante más de un año" se presentó ante los juzgados "para defenderse" y ha señalado que "el tiempo ha ido poniendo las cosas en su sitio, aunque lo haga más lentamente".

"Durante este año hemos visto cómo todas las declaraciones de los testigos contradijeron la versión" de Mouliaá y la "desmintieron", ha afirmado Errejón, que ha asegurado que "hasta la propia Fiscalía" en dos ocasiones "se pronunció "de manera inequívoca" a favor del archivo" y su absolución por presunta agresión sexual.

Sobre esta querella, Errejón señaló en un escrito que el pasado 20 de junio declararon como testigos Borja y Soraya, los dos organizadores de la fiesta donde presuntamente se produjo la agresión sexual que Mouliaá le achaca.

La actriz había solicitado suspender su declaración por motivos médicos, pero el juez Arturo Zamarriego rechazó ayer su petición al no haber aportado Mouliaá el informe médico sobre su "supuesta enfermedad".

La defensa de Errejón había pedido un acto de conciliación y que Mouliaá le pagara una indemnización de 10.000 euros si no se retractaba de sus palabras. La actriz rechazó conciliar, por lo que dejó vía libre para que el exdiputado se querellara.

"Mouliaá reaccionó en su red social 'X' (antes, Twitter), difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", explicaba cuando se querelló.

Además, recogía una serie de mensajes publicados por la artista en la citada red social. "No. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad", publicó Mouliaá en respuesta a las noticias publicadas por una serie de medios de comunicación.