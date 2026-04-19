Errejón y Mouliaá afrontan el viernes la tercera cita ante el juez por presuntas calumnias de ella tras dos suspensiones

El exportavoz de Sumar Íñigo Errejón atiende a los medios de comunicación a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado de Sumar Iñigo Errejón y Elisa Mouliaá están llamados el próximo viernes ante el juez Arturo Zamarriego por la querella que presentó contra la actriz por presuntas calumnias, después de que ella le acusara de extorsionar a dos testigos que declararon en la causa en la que se investiga un supuesto delito de agresión sexual del expolítico, tras dos aplazamientos previos de sus citaciones.

Estas declaraciones, que estaban previstas inicialmente para febrero en los tribunales de instancia de Plaza de Castilla (Madrid), fueron aplazadas dos veces, la última el pasado 27 de marzo,

Para ese día, el abogado de la actriz presentó un justificante médico asegurando que no podía asistir por tener que someterse a una intervención quirúrgica.

También la actriz solicitó suspender la segunda cita por motivos médicos, pero el juez Zamarriego rechazó su petición al no haber aportado Mouliaá el informe médico sobre su "supuesta enfermedad".

Ante la segunda suspensión y para "evitar más dilaciones en el proceso", el juez dio tres días a las partes para informar si tenían algún impedimento acreditado para comparecer el próximo 24 de abril, la nueva fecha que acordó.

ERREJÓN QUIERE "PONER UN LÍMITE A LAS DIFAMACIONES"

La defensa de Errejón había pedido un acto de conciliación y que Mouliaá le pagara una indemnización de 10.000 euros si no se retractaba de sus palabras. La actriz rechazó conciliar, por lo que dejó vía libre para que el exdiputado se querellara.

"Mouliaá reaccionó en su red social 'X', difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", explicaba cuando se querelló.

Además, recogía una serie de mensajes publicados por la artista en la citada red social. "No. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad", publicó Mouliaá en respuesta a las noticias publicadas por una serie de medios de comunicación.

El exdiputado de Sumar señaló a la entrada de los tribunales de instancia el día de la segunda citación que no iba a "defenderse", sino a "poner un límite a las difamaciones y a las calumnias" de la actriz.

"La verdad se tiene que abrir camino en primer lugar en las instituciones de justicia", aseguró en declaraciones a los medios Errejón.