Errejón, sobre Pegasus y la directora del CNI: "Tienen que rodar cabezas como rodarían en cualquier país serio"

VALENCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha insistido este lunes en que la investigación sobre el espionaje con el software Pegasus debe llegar "hasta el final" para saber "todas las responsabilidades" y, a partir de ahí, "es evidente que tienen que rodar cabezas como rodarían en cualquier país serio".

Errejón ha respondido así a la pregunta de si la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha hecho algo ilegal por lo que debería dimitir en relación al caso Pegasus.

"En el espionaje hay que ser muy claros: no es una cuestión de que el Gobierno ate o arregle las diferencias con sus socios de investidura, sino de que no haya ni un ciudadano español al que le quede la menor duda de que en este país no se espía, y mucho menos sin control", ha declarado en València tras presentar el 'Acord del Túria' con representantes de Compromís, CHA, Verdes Equo y Més per Mallorca.

Así, tras advertir que "es evidente que alguien tenía la responsabilidad" durante el espionaje, Errejón ha reclamado que se investigue mediante una comisión independiente en el Congreso y "no en la de Secretos Oficiales que es opaca y está regulada por una ley de 1968.